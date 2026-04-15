En busca por el juez
La mujer del cantante Francisco asegura que no está huido tras no presentarse a un juicio por impago
El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
EP
El cantante Francisco está en el punto de mira después de que este martes trascendiese que está siendo buscado por la Justicia tras no presentarse al juicio por presunto impago de la pensión a su hija Naomi -que nació en 2001 fruto de una relación extramatrimonial con la bailarina Denia Apolinar cuando ya estaba casado con Paca Ribes- y cuya paternidad siempre ha negado el valenciano.
Un procedimiento que el juez del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona ha archivado provisionalmente para que no prescriba después de ordenar a la Guardia Civil que localice al valenciano, al que han dado un plazo de cinco días para que comparezca ante el tribunal y declare si ha cometido o no un delito al no hacer frente a los pagos mensuales que está obligado a realizar a su hija (23), con la que no tiene ningún tipo de relación y a la que en numerosas ocasiones se habría negado a pagar la pensión como ha asegurado Denia, llegando a cifrar la cantidad que les debería en más de 28.000 euros.
Cuando Naomi cumplió la mayoría de edad, Francisco solicitó ante el juez que le rebajasen la pensión a 150 euros, pero dicha petición fue denegada. Y hace poco más de un año la madre de la joven denunció penalmente al cantante de 'Latino' por los impagos reiterados.
Mientras las autoridades intentan localizar al cantante para comunicarse su obligatoriedad de presentarse en el juzgado para prestar declaración, Paca Ribes ha salido al paso de las informaciones de que estaría "en paradero desaparecido" y ha asegurado en conversación con 'El programa de Ana Rosa' que "no se ha dado a la fuga ni está desaparecido".
Ribes ha revelado que estaba en el estudio grabando su nueva canción y que llevan viviendo en la misma casa en Valencia desde hace años. La mujer de Francisco sostiene que si no se ha presentado al juicio "es porque no le ha llegado ninguna notificación, ni a él ni a su abogado". "Son ganas de coger una pelota de tenis y hacerla grande" se ha lamentado, insistiendo en que en ningún caso el artista ha intentado 'huir' de la Justicia.
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
- La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional
- Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
- Avance quirúrgico: el Hospital de Bellvitge realiza dos doble 'by-pass' para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables
- Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su 'evidente importancia para la defensa occidental