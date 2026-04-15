El 80% de menores con necesidades especiales no accede a actividades de ocio educativo

Solo uno de cada cinco niños catalanes con necesidades educativas diversas realiza actividades de ocio o deportivas de manera habitual; es decir que hay un 80% de estos menores que no accede a actividades de ocio educativo como 'casals' o colonias. Es una de las conclusión del informe anual que este miércoles ha presentado la Fundación Pere Tarrés, que ha reclamado al Govern más recursos para financiar la contratación de más monitores de cara a los campamentos de verano.

En la presentación del informe, la Pere Tarrés querido hacer hincapié en los esfuerzos que realiza la entidad para que sus actividades sean cada vez más inclusivas y permitan a niños y niñas con necesidades especiales acceder a ellas. El año pasado, participaron en la campaña de verano de la fundación 494 de estos jóvenes que contaron con 283 ‘vetlladors’, una figura de apoyo con formación específica para atenderlos.

La entidad pide al Govern ayuda para contratar a más 'vetlladors' que apoyen a niños con necesidades educativas

Son cifras que doblan los esfuerzos de la entidad durante el 2024, pero que están "lejos de ser suficiente", ha subrayado el director adjunto de la fundación Rafael Ruiz de Gauna. La entidad calcula que en los próximos años la demanda de menores con necesidades especiales que pedirán acceder a sus ‘casals’ y colonias de verano subirá un 26%, por lo que reclaman más recursos a la Conselleria de Drets Socials para hacer frente a los gastos que supondrá este crecimiento.

El 17,1% de participantes en las actividades de verano de la entidad están en situación de pobreza extrema

Por otra parte, la Pere Tarrés ha alertado de que el 59% de las familias que piden acceder a las becas de ‘casals’ y colonias están en situación de pobreza severa. Es un empeoramiento de 12 puntos porcentuales respecto al año pasado, algo que preocupa a los responsables de la entidad, que ven cómo los niños y niñas a los que atienden se enfrentan cada vez a situaciones más graves de vulnerabilidad. De hecho, el 17,1% de los participantes en sus actividades de verano pertenecen a familias que se encuentran en situación de pobreza extrema, es decir, que ingresan cada año menos del 20% de la media catalana.

Así lo refleja el informe anual, que dirige el responsable de consultoría y estudios de la fundación, David Lozano. El año pasado, participaron en las actividades veraniegas de la entidad unos 40.000 niños y niñas, de los que 7.146 fueron becados. En total, la entidad, gracias a la colaboración de instituciones, empresas y particulares, pudo destinar 2.263.968 euros a becas, que permitieron a estas familias no pagar ni un euro por pasar unos días o unas horas fuera de sus barrios y sus entornos habituales.

Perfil de precariedad

No se trata, como destacan desde la entidad, de algo baladí, ya que las condiciones materiales y de vivienda de las familias a las que prestan estas ayudas han ido empeorando con los años. El estudio arroja que el 90% de las familias becadas no tienen una vivienda en propiedad, que el 66% viven en pisos de menos 75 metros cuadrados y que el 71,6% de los menores becados viven en casas con una superficie inferior a los 25 metros cuadrados por persona. "Se han multiplicado los casos de hacinamiento en la vivienda", ha asegurado Lozano.

Los responsables de la entidad también se han mostrado preocupados por el hecho de que cerca del 40% de las familias a las que atendieron en 2025 sean monoparentales o monoparentales, ya que, tal como ha recordado Ruiz de Gauna, estas padecen una tasa de pobreza 10 veces más altas que en los hogares con dos progenitores.

Ruiz de Gauna ha aprovechado la presentación del estudio para recorder los beneficios que tiene el ocio educativo entre los niños y niñas. "Hay informes que aseguran que no participar en estas actividades equivale a tener dos años de escolarización menos", ha detallado el responsable de la fundación, que ha resaltado beneficios como la autoestima y la confianza de los pequeños o una mejor capacidad de relacionarse con los demás. "Las pantallas no permiten que estos críos regulen sus emociones, así que el ocio educativo es muy importante para que aprendan a crear vínculos con los demás", ha defendido.