The Wave 2026 | Microsoft anuncia su previsión de empezar este año las obras de los centros de datos en Aragón: "Está en la pole position"

"Somos la generación del Office y ahora cambiamos a la de la IA agéntica; esto va de inteligencia y confianza". Estas palabras, pronunciadas por Paco Salcedo, CEO de Microsoft en España, en el The Wave 2026 que se celebra desde este martes en Zaragoza, resumen la idea sobre la que ha virado su conferencia y detrás de la cual se esconde la importancia de los centros de datos. En ese sentido, Salcedo ha anticipado que la intención del gigante estadounidense es empezar las obras de sus campus en Aragón (La Muela, Villamayor y Puerto Venecia) este mismo año, con una inversión comprometida que cifra en más de 8.000 millones de euros.

De hecho, el directivo ha reseñado que España va a ser "uno de los pocos países europeos" con dos regiones cloud de Microsoft operativas, sumando la de Aragón a la que ya tienen en marcha en Madrid. "Nos permite tener baja latencia y tener mejores servicios e innovaciones a menor coste", ha subrayado al respecto, destacando que "todo el mundo está desplegando la IA a escala". Una afirmación orientada, sobre todo, a la parte corporativa, partiendo desde el propio ejemplo de Microsoft, con más de medio millón de agentes de IA desplegados por todo el mundo que le están permitiendo multiplicar su productividad hasta por 13.

Tanto es así que Salcedo también ha anunciado que la multinacional desplegará "muy pronto" en el país su nueva herramienta, el Copilot Cowork, que permitirá esa transición desde el Office tradicional hasta la inteligencia artificial. Y eso que, según ha señalado, en estos momentos "tan solo hemos nutrido a la IA con menos de un 10% de los datos de los que disponemos, y la mayoría estructurados". "La clave está en los no estructurados, porque la IA va a saber lo que quiero y cómo lo quiero, conociendo el contexto de nuestro trabajo y permitiendo que los trabajadores humanos se centren en tareas de más valor", ha añadido.

Paco Salcedo, CEO de Microsoft en España, en el The Wave 2026. / Miguel Ángel Gracia

El CEO de Microsoft España, en el cargo desde 2025 tras más de 25 años de experiencia en el sector, ha delimitado los tres patrones que está siguiendo la IA. El primero, dice, fue el "asistente". Después llegó el "colaborador", al que se le delegaban tareas; y el siguiente paso es el "operador". "Ya no solo se van a delegar tareas, sino las funciones completas. Por ejemplo, en Excel, donde luego nos explica todos los pasos que ha seguido. Es como un becario avanzado y siempre hay que revisarlo todo, pero permite optimizar el trabajo".

Salcedo ha ejemplificado las funcionalidades que ofrece el Copilot de Microsoft a algunas empresas, con los casos concretos de los departamentos legales de Ilunion o Repsol, así como en aplicaciones sanitarias o en MediaMarkt, donde los comerciales no son sustituidos, sino que portan un pinganillo que aumenta sus "capacidades como vendedor". Una estrategia que tiene cuatro ejes: reinventar la forma de trabajar, transformar la experiencia del cliente, optimizar los procesos de negocio e impulsar el ciclo de innovación.

Proyectos complementarios en Aragón

De vuelta a los centros de datos, el directivo español ha reivindicado que Microsoft ya tiene más de 400 en todo el mundo, con más de 70 regiones cloud a las que se incorporarán otras nuevas, como la aragonesa. En la comunidad ya cuentan con más de 275 partners y están desarrollando distintos programas de formación en IA gratuitos, como el que han proyectado de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza. "El año pasado formamos a más de un millón de personas y este año duplicamos la apuesta", ha apostillado, haciendo referencia igualmente al observatorio de IA que han constituido en Aragón junto al Ejecutivo autonómico e Ibercaja.

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En concreto, desde Microsoft trasladan que ya son más de 400 estudiantes y 30 empresas los que se han beneficiado de las soluciones tecnológicas en sectores estratégicos gracias a una de sus iniciativas, Hacking the futur. Asimismo, la multinacional estadounidense trabaja de la mano de hasta ocho explotaciones agrícolas en las provincias de Zaragoza y Huesca que, explican, han podido ahorrar más de 150.000 metros cúbicos de agua gracias a los sistemas de riego inteligente.