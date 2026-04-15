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La Policía investiga el hallazgo de un cadáver cerca del río Gállego en Zaragoza

Un viandante ha encontrado este martes por la tarde el cuerpo sin vida de un joven

Un viandante ha hallado el cadáver de un joven a orillas del río Gállego en Zaragoza.

Un viandante ha hallado el cadáver de un joven a orillas del río Gállego en Zaragoza. / JAIME GALINDO

C. G. G.

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La Policía Nacional está investigando el hallazgo del cadáver de un varón en las inmediaciones del río Gállego a su paso por Zaragoza. Ha sido sobre las 18.00 horas cuando se ha recibido el aviso por parte de un viandante que ha encontrado el cuerpo sin vida de un joven en una zona ya cercana a la desembocadura con el río Ebro. Desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón se han limitado a confirmar que se ha establecido un operativo en la zona en el que están participando el Grupo de Homicidios y el Grupo de Desaparecidos a la hora de identificar al difunto y esclarecer las circunstancias de su deceso.

Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana además de darse aviso al Juzgado que se encontraba en funciones de guardia este martes día 14 de abril. Por eso se ha dado traslado de las pesquisas al titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza para autorizar el levantamiento del cadáver, que ha sido trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) para practicarle la autopsia, aunque las primeras indagaciones apuntan a una muerte de etiología suicida.

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Un viandante ha hallado el cadáver de un joven a orillas del río Gállego en Zaragoza, este martes por la tarde.

Un viandante ha hallado el cadáver de un joven a orillas del río Gállego en Zaragoza, este martes por la tarde. / JAIME GALINDO

De esta forma se podrá certificar las causas del fallecimiento de este joven, cuyo cadáver ha sido hallado a mitad de la tarde por un viandante que ha dado el aviso a la sala del 091. Se trata de una zona que pertenece al barrio rural de Movera, próxima a la desembocadura del río Gállego frente al barrio zaragozano de La Jota, en la que el dispositivo policial se ha levantado poco antes de las 21.00 horas.

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