La juez del 'caso cuarteles' cita al empresario 'Mon' por presuntas irregularidades en obras a la Guardia Civil

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid ha citado al empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', para que declare como investigado el próximo 15 de noviembre, a las 13.00 horas, en el marco de la investigación que dirige por las presuntas irregularidades cometidas en las adjudicaciones de obras en al menos 13 comandancias de la Guardia Civil.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que, según avanza Vozpopuli, la juez María Isabel Durántez ha acordado citar a 'Mon', quien figura en la lista de investigados en la causa toda vez que el Servicios de Asuntos Internos de la Guardia Civil cifró en 3,3 millones de euros el importe de las obras adjudicadas entre 2008 y 2019 por al menos 13 comandancias del Instituto Armado a las empresas administradas por el empresario.

Asuntos Internos apuntó en diferentes informes aportados al procedimiento, a los que tuvo acceso esta agencia de noticias, que dichos pagos tuvieron lugar pese a constar que algunas de las obras adjudicadas no fueron ejecutadas o fueron realizadas parcialmente, "lo que pudiera ser constitutivo de los delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y malversación".

Según consta en el sumario de la causa, Tejera declaró en sede policial antes de que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ávila, que estuvo a cargo de la investigación hasta 2021, se inhibiera a favor del Juzgado Número 3 de Madrid, que ahora dirige las pesquisas.

Su declaración ante asuntos internos

En aquella ocasión, el constructor reconoció ante la unidad de Asuntos Internos de la Benemérita que facturó por servicios que nunca llegaron a ejecutarse. A preguntas de los investigadores, Tejera aseguró que a pesar de presentar y cobrar algunas facturas no llegaron a realizarse las labores contratadas entre 2016 y 2017 en los 27 acuartelamientos de la comandancia de Ávila por importes inferiores a 5.000 euros. Las mismas consistían, según detalló, en labores de pintura, fontanería y electricidad.

Sin embargo, reconoció que al presentarse en los acuartelamientos en donde tenían que hacer las obras algunas labores ya estaban hechas, por lo cual no coincidían realmente con lo facturado. En otros centros, además, nunca se llegó a realizar trabajo alguno, como en Hoyo de Pinares o en el Puesto de Ávila.

Según recoge el atestado, el empresario afirmó que estuvieron en todos los centros pero en algunos de ellos las obras estaban realizadas a medias o directamente concluidas por otras empresas. Además, incidió en que, para compensar los trabajos que sí cobró y que nunca realizó, sí accedió a hacer obras en otros centros que no estaban inicialmente presupuestadas.

Sobre esos trabajos no ejecutados, 'Mon' aseguró que dio cuenta al teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, quien fue jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila entre 2015 y 2017. El mismo fue, siempre según el empresario, el encargado de adjudicar las obras en todos los cuarteles del Instituto Armado en la provincia a sus empresas.

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Conforme dijo, con él habría mantenido "dos o tres reuniones en su despacho y bastantes llamadas telefónicas en las que le informaba de la imposibilidad de realizar determinadas obras o partidas de obras que no se pudieron llevar a cabo". Asimismo, también mantuvo contactos con la oficina de gestión económica.

Últimas diligencias

La juez ha acordado esta nueva diligencia después de que el pasado septiembre tomara declaración al propio Alonso Rodríguez. El teniente coronel, que compareció a petición propia, negó en sede judicial haber participado en las presuntas irregularidades que se investiga, al tiempo que señaló a un subalterno como responsable de supervisar los trabajos que están bajo sospecha.

La versión que defendió el teniente coronel ante el juzgado contrasta con la del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que en uno de los atestados aportados a la causa asegura que Alonso Rodríguez pidió, autorizó y ordenó pagar varias obras antes de que estas se realizaran.

En el atestado, al que ha tuvo acceso Europa Press, los investigadores subrayan que el teniente coronel "en un mismo día" y "con escasa diferencia horaria" solicitó, autorizó y ordenó el pago de varias facturas emitidas por empresas de Tejera para trabajos en varios acuartelamientos de la provincia de Ávila.