El incendio de basuras en la planta de Emasesa de Tablada sigue activo tras más de 15 horas e invade de humo Triana durante la madrugada

Una gran columna de humo hizo saltar las alarmas en una parte de Sevilla este pasado martes a las 17:00, según precisan desde el Servicio de Emergencias 112. El incendio se declaró en las basuras ubicadas en un punto de compactación de residuos, dentro de la depuradora que Emasesa tiene en Tablada. Y aunque las llamas se iniciaron por la tarde, las labores de extinción se complicaron: en la madrugada de este miércoles se ha notado el olor a quemado en el barrio de Triana. A primera hora de esta mañana, cuando han pasado más de 15 horas, los bomberos siguen trabajando en las complejas labores de extinción.

Una persona llamó de hecho al 112 a las 00:23 de este miércoles al oler "a humo en la vía pública", concretamente en la calle Esperanza de Triana, tal como detallan desde este Servicio de Emergencias. Y no fue el único: otro alertante también avisó más tarde del fuerte olor a quemado en plena madrugada, avisando en su llamada que quizá estuviese relacionado "con el incendio de Emasesa".

El fuego provocó una gran columna de humo visible desde muchos puntos de la ciudad. El propio perfil oficial de Emergencias Sevilla llamó a la tranquilidad ciudadana en una publicación: "Si observas una columna de humo en la zona de la Carretera de la Esclusa, se trata de un incendio sin consecuencias en una explanada".

Un incendio "sin heridos"

Tras recibir el primer aviso, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y Nacional y también de Bomberos de Sevilla, que han intervenido para sofocar unas llamas "que no han dejado heridos", tal como confirman desde el Servicio de Emergencias 112. En la zona han trabajado cinco vehículos autobombas, ya que el material que ha salido ardiendo era altamente combustible, lo que dificultaba su extinción.

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Fuentes municipales apuntaron que en este tipo de instalación, los camiones de recogida descargan los residuos en tolvas, se compactan y se cargan en grandes contenedores para su traslado a un centro de tratamiento. Asimismo, insistieron en que se trata "de una infraestructura de transferencia y transporte, no de depósito final de residuos".