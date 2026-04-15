Igualdad despliega un plan de refuerzo con comunidades, justicia y policía frente al repunte de asesinatos machistas

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha informado este miércoles de que su departamento ha puesto en marcha un plan de refuerzo de coordinación institucional con el fin de hacer frente al repunte de asesinatos machistas. El plan incluye reuniones "para mejorar los esfuerzos y seguir trabajando" con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la fiscalía, varios ministerios, las comunidades y un pleno extraordinario del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, que reúne a representantes del Gobierno, las autonomías, la FEMP, la justicia y diversas entidades sociales, el día 28 de abril.

El plan de refuerzo viene motivado porque en lo que va de año han sido asesinadas 16 mujeres, siete más que el año pasado en el mismo periodo, el recuento más cruento desde el 2020. Además, siete de las víctimas (el 43,8%) habían denunciado a su agresor y, aún así, el sistema no ha impedido su muerte, por lo que se han encendido las alarmas en torno a los posibles fallos del entramado de protección, dado que en años anteriores el volumen de denuncia en los feminicidios se sitúa entre el 20% y 30%. Es decir, el principal problema era que la mayoría de las víctimas por miedo o desconfianza no denunciaban.

Ante el incremento de víctimas con denuncia, Redondo ha reconocido que "hay que reforzar la cadena de protección", en la que participa la policía, la fiscalía, los jueces, las comunidades, los ayuntamientos... "Necesitamos engrasar la cadena", ha remachado, recordando que hace falta que las órdenes de alejamiento sean "suficientes", que se pongan más pulseras antimaltrato o se acuerden más prisiones provisionales. "Necesitamos que el sistema Viogén también acierte en la valoración de riesgo e incorporar la inteligencia artificial y la humana, para que esa valoración sea concreta, personalizada e individualizada", ha reconocido a las puertas de la celebración de un comité interterritorial con las comunidades destinado precisamente al reparto de 180 millones para lucha contra las violencias machistas.

El último asesinato

Las reflexiones de la ministra están muy vinculadas al último asesinato, el de Tulia Ester (de 64 años), quien después de décadas sometida a control y violencia, denunció a su expareja el pasado viernes porque entró en su casa con un martillo y realizó varios destrozos, con amenazas incluidas. Sin embargo, ninguna de las partes, incluida la fiscalía, solicitó su ingreso en prisión. Ella fue calificada con riesgo medio en Viogén y a él le impusieron una orden de alejamiento que trasgredió el lunes para asesinarla. Ese mismo día se había fijado el juicio rápido en el juzgado de violencia, pero Tulia nunca llegó. Había rechazado ir acompañada de la policía y él la mató con arma blanca.

"Hay veces que nos encontramos con mujeres vulnerables, por múltiples razones. Hay veces en las que, a lo mejor, una prisión preventiva hubiera evitado que el asesino se hubiera acercado a la víctima. Otras veces, la valoración de riesgo no está suficientemente precisa y eso impide que haya instrumentos adicionales de protección", ha reflexionado la ministra, tras subrayar que, pese a estos fallos, el sistema de protección es una "referencia a nivel mundial y salva vidas a diario porque contiene datos de más de 100.000 mujeres, que están siendo protegidas en este momento".

Las actuaciones

Sin embargo, ha reconocido que "hay que reforzar" el sistema, "evaluar y ver lo que está fallando" porque la "cadena" tiene que "funcionar perfectamente para evitar un asesinato". Para ello, este año ya se han celebrado tres comités de crisis donde se analiza, uno a uno, cada asesinato, con recomendaciones para las administraciones competentes. Además, como parte del plan de refuerzo, según ha detallado Igualdad, se están manteniendo reuniones con el CGPJ, la fiscalía, los ministerios de Interior, Sanidad, Educación y Justicia, entre otros, para concretar las actuaciones más urgentes.

Asimismo, se ha puesto en marcha un sistema de coordinación con puntos focales en cada Ministerio para avanzar en el despliegue y ejecución de las nuevas medidas acordadas en el Pacto de Estado. Y se ha creado un grupo de trabajo con las comunidades para avanzar en las medidas que son competencia autonómica.

Al mismo tiempo, se llevará a cabo reuniones bilaterales con las autonomías con más feminicidios. La primera será con Andalucía, los días 4 y 5 de mayo, dado que es la región con cuatro de los 16 asesinatos. Asimismo, se convocarán encuentros con entidades especializadas en la atención a las mujeres más vulnerables.