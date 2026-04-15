La fiscalía investiga otra extracción ilegal de carbón de Chus Mirantes en Ibias: la actividad minera, de nuevo bajo sospecha
El ministerio fiscal indaga la actividad a cielo abierto de Mina Miura, donde una empresa vinculada a Victorino Alonso afirma que se sacaron 80.000 toneladas
Vicente Montes
La Fiscalía de Asturias ha abierto diligencias de investigación por presunta actividad ilegal en el área a cielo abierto en Mina Miura, la mina de Tormaleo (Ibias), durante el periodo en que la gestionaba el empresario leonés Jesús Rodríguez Morán, Chus Mirantes, principal investigado por el accidente minero de Cerredo. Fuentes de la Fiscalía confirmaron la apertura de diligencias a raíz de una exhaustiva denuncia formulada por la empresa Promining, vinculada al entorno del empresario minero Victorino Alonso.
Primining presentó el pasado 10 de noviembre una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente relativa a la actividad de Mina Miura, en Ibias, de la que era titular Chus Mirantes a través de Carbones La Vega. En octubre del año pasado se formalizó la venta de la sociedad a la compañía Big TNZ Trading, de la que es titular Fernando Martínez Blanco.
Prominig aportó a la Fiscalía imágenes tomadas mediante vuelo con dron y denunció que la empresa presuntamente realizó excavaciones nuevas en unos 815.000 metros cúbicos de terreno y movió más de un millón de metros cúbicos en zonas en las que existía "una potente capa de carbón". Estas excavaciones se produjeron en la zona a cielo abierto, donde teóricamente la empresa debería llevar a cabo labores de restauración.
Sin embargo, la denuncia estima que han podido extraerse irregularmente unas 80.000 toneladas de carbón, en una actividad simulada en las tareas de recuperación ambiental. El denunciante estima que el carbón extraído podría haber supuesto unos beneficios cercanos a los 16 millones de euros.
Promining ya había denunciado días antes del trágico accidente de Cerredo la extracción ilegal de carbón tanto en la mina de Degaña como en la de Ibias. Sin embargo, la Fiscalía archivó en agosto de 2025 aquella denuncia inicial relativa a Mina Miura al no poder acreditar ningún hecho delictivo y considerar que ya había unas pesquisas iniciadas en la dirección general de Minería. De hecho, Minería ya incoó un expediente a la explotación por llevar a cabo labores al margen de la restauración ambiental en la zona a cielo abierto, según consta en el informe elaborado por la Inspección General de Servicios.
Denuncian que Minas bloqueó la declaración de cierre en Cerredo
Antiguos trabajadores de la mina de Cerredo, cuando estaba explotada por la Compañía Minera Astur Leonesa (CMAL) denunciaron que la ausencia de un informe que debía remitir la dirección general de Minas ha obligado a suspender una vista en la Audiencia Nacional, relativa a una reclamación sobre ayudas sociales y prejubilaciones. Los reclamantes sostienen que la dirección de Minas no efectuó visitas ni inspecciones a la mina de Cerredo entre 2018 y 2020, en un periodo en que correspondía certificar su proceso de cierre. Ejercía como facultativo de la mina, contratado por CMAL, José Antonio Fernández Casillas, quien fuera luego ingeniero de la explotación ya con las empresas de Chus Mirantes. Los extrabajadores sostienen que hubo voluntad de la administración autonómica de no reconocer el cierre de la explotación, y que precisamente ello impidió el reconocimiento de sus derechos sociales por parte del Instituto de Transición Justa. Sin embargo, una vez bloqueados esos derechos, afirman los denunciantes, el Principado autorizó un cambio de titularidad de la mina. «Todo indica que el Principado optó por no reconocer el cierre de Cerredo para mantener abierta la posibilidad de continuar la extracción de carbón», afirman los denunciantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional
- Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
- Avance quirúrgico: el Hospital de Bellvitge realiza dos doble 'by-pass' para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- Directo | El Gobierno corrige el decreto de regularización de migrantes para aprobarlo en el Consejo de Ministros
- Cuerpo se aleja de las listas electorales del PSOE para las generales y seguirá sin carné
- Barcelona lleva a votación el traslado del parque de bomberos a la avenida de Sarrià con 860 metros cuadrados más de verde en el entorno