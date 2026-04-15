La fiscalía investiga otra extracción ilegal de carbón de Chus Mirantes en Ibias: la actividad minera, de nuevo bajo sospecha

La Fiscalía de Asturias ha abierto diligencias de investigación por presunta actividad ilegal en el área a cielo abierto en Mina Miura, la mina de Tormaleo (Ibias), durante el periodo en que la gestionaba el empresario leonés Jesús Rodríguez Morán, Chus Mirantes, principal investigado por el accidente minero de Cerredo. Fuentes de la Fiscalía confirmaron la apertura de diligencias a raíz de una exhaustiva denuncia formulada por la empresa Promining, vinculada al entorno del empresario minero Victorino Alonso.

Primining presentó el pasado 10 de noviembre una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente relativa a la actividad de Mina Miura, en Ibias, de la que era titular Chus Mirantes a través de Carbones La Vega. En octubre del año pasado se formalizó la venta de la sociedad a la compañía Big TNZ Trading, de la que es titular Fernando Martínez Blanco.

Prominig aportó a la Fiscalía imágenes tomadas mediante vuelo con dron y denunció que la empresa presuntamente realizó excavaciones nuevas en unos 815.000 metros cúbicos de terreno y movió más de un millón de metros cúbicos en zonas en las que existía "una potente capa de carbón". Estas excavaciones se produjeron en la zona a cielo abierto, donde teóricamente la empresa debería llevar a cabo labores de restauración.

Sin embargo, la denuncia estima que han podido extraerse irregularmente unas 80.000 toneladas de carbón, en una actividad simulada en las tareas de recuperación ambiental. El denunciante estima que el carbón extraído podría haber supuesto unos beneficios cercanos a los 16 millones de euros.

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Promining ya había denunciado días antes del trágico accidente de Cerredo la extracción ilegal de carbón tanto en la mina de Degaña como en la de Ibias. Sin embargo, la Fiscalía archivó en agosto de 2025 aquella denuncia inicial relativa a Mina Miura al no poder acreditar ningún hecho delictivo y considerar que ya había unas pesquisas iniciadas en la dirección general de Minería. De hecho, Minería ya incoó un expediente a la explotación por llevar a cabo labores al margen de la restauración ambiental en la zona a cielo abierto, según consta en el informe elaborado por la Inspección General de Servicios.