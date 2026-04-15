Guarda el móvil y habla con tu hijo: Euskadi celebra este 18 de abril el primer día sin móvil en familia

“Pon el móvil en pausa. Un día, un gesto. Ahora escucha, mira, siente, la vida se acerca. 18 de abril, día sin móvil. Un reto para estar más cerca”. Bajo este lema, el Gobierno vasco anima a las familias a celebrar el próximo sábado una jornada sin teléfonos. La convocatoria, pionera en España, incluye tres espacios en la calle para que madres, padres y menores pasen un día juntos al aire libre y dejando sus dispositivos en unas bolsas custodiadas por funcionarios durante unas horas pactadas.

Cartel oficial del primer día sin móviles en familia. / Gobierno vasco

Los malos hábitos digitales han hecho que uno de cada diez menores de entre 11 y 17 años se considere excesivamente dependiente de las pantallas y que uno de cada siete manifieste síntomas de depresión. Así lo revela el reciente informe ‘Infancia, adolescencia y bienestar digital’, elaborado por Red.es, Unicef, la Universidad de Santiago de Compostela y el colegio de Ingenieros informáticos. El 41% de los encuestados admitió que duerme con el móvil todos o casi todos los días (15% de ellos son de primaria).

"Proponemos una pausa consciente y voluntaria en el uso del teléfono, orientada a promover un uso más equilibrado, responsable y saludable de la tecnología" — Nerea Melgosa, consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico

A finales de 2023 y comienzos de 2024 todas las comunidades empezaron a regular el uso de los móviles en colegios e institutos. Euskadi fue de las pocas que se mostraron contraria a una regulación oficial y apostó por delegar la decisión en la dirección de colegios e institutos. Sin embargo, tras varias semanas, dio marcha atrás y se sumó a la lista de autonomías que vetaron los dispositivos personales en el sistema educativo.

A pesar del veto, el 44% de los alumnos de entre 11 y 18 años siguen llevando su smartphone en la mochila y casi uno de cada tres admite que suele mirarlo durante las clases

Móviles en el aula

A pesar de que el curso 2025-26 comenzó con un veto firme y generalizado al móvil en los centros educativos en todas las normativas autonómicas, la presencia del dispositivo sigue marcando el día a día en las aulas. El informe de Red.es revela que el 44% de los alumnos de entre 11 años (5º y 6º de primaria) y 18 años (último curso de bachillerato o FP) siguen llevando su 'smartphone' a clase. De todos los chavales que lo llevan, casi uno de cada tres (30%) admite que, a pesar de la prohibición, suele mirarlo durante las clases.

Organizado por el departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, el primer día sin móvil en familia tendrá lugar en tres espacios participativos situados en Bilbao, San Sebastián y Vitoria. El objetivo es favorecer el bienestar emocional y relacional de las familias, tomar conciencia del impacto del uso del móvil en la convivencia diaria y fomentar una orientación digital positiva.

“En un mundo hiperconectado, el móvil forma parte de nuestra vida cotidiana. Nos informa, nos conecta y nos facilita muchas tareas. Pero a veces, sin darnos cuenta, también nos aleja de quienes tenemos más cerca. El día sin móvil propone una pausa consciente y voluntaria en el uso del teléfono, orientada a promover un uso más equilibrado, responsable y saludable de la tecnología. No se trata de cuestionar la digitalización y los avances tecnológicos, sino de poner a las personas en el centro, fomentando una relación más consciente con los dispositivos y reforzando los vínculos sociales, el encuentro comunitario y la atención plena”, explica la consejera Nerea Melgosa.

De 11.00 a 19.00 horas

La iniciativa vasca, de once de la mañana a siete de la tarde, invita también a los participantes a firmar un documento de compromiso familiar. El texto incluye unos cuantos mandamientos, como los de “priorizar los momentos en familia frente al móvil” y “dar ejemplo de un uso responsable de la tecnología”. Promover actividades en familia sin pantallas y establecer acuerdos familiares claros sobre el uso del móvil son los otros aspectos incluidos en el documento.

Para facilitar la desconexión a las familias, los participantes recibirán una caja especial para que, en casa, puedan dejar ahí sus móviles y emprender la desconexión digital.

Al igual que en Catalunya, en Euskadi las familias también se movilizaron hace años en contra del abuso que muchos menores realizan de la tecnología. El primer movimiento antimóvil en la infancia surgió en una escuela de Zarautz, donde nació Guk aukera, guk hamasei (Nosotros elegimos, nosotros 16) para retrasar un poco la edad del primer móvil hasta los 16 años. Después, y con el mismo objetivo, en la localidad guipuzcoana de Tolosa varias familias se unieron para crear Altxa burua (Levanta la cabeza).