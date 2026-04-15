La extensión de la temporada de baño dispara los rescates en playas, ríos y embalses

La temporada de baño ya no se limita al verano. El aumento de las temperaturas y el uso cada vez más intensivo de espacios acuáticos interiores como ríos navegables y embalses ha ampliado el calendario de riesgo y obliga a los bomberos a intervenir en momentos del año en los que, tiempo atrás, este tipo de servicios eran poco habituales. De esta forma, no solo la crisis climática y la exposición y vulnerabilidad ante las riadas, sino también un cambio de hábitos, contribuyen al repunte de servicios acuáticos que viven los Bombers de la Generalitat.

"Como hace más calor, más gente se baña en el mar y en espacios de interior y la temporada de baño se alarga", resume el subinspector Oriol Pellisa. La nueva dinámica se traduce, año tras año, en un incremento sostenido de la actividad operativa del cuerpo: "Hacemos cada vez más rescates y salvamentos en periodos como Semana Santa, los puentes de otoño o jornadas de calor fuera del verano estricto". En los últimos 10 años, aumentan las intervenciones en las playas y también en espacios navegables en piragua como el río Ebro. A la bonanza meteorológica, que a menudo coincide con días de mala mar, se suma la gran exposición turística de muchas zonas que tienen una "intensa relación" con el agua.

Operativo de rescate de los Bombers. / FERRAN NADEU

"Los servicios de salvamento en el agua son más exigentes desde el punto de vista técnico pero también por el volumen", expone el subinspector. El riesgo, que se mantiene año tras año, abre la puerta a replantear la respuesta sobre el terreno. En muchos de estos lugares, no existe vigilancia permanente ni servicios de socorrismo, lo que incrementa la vulnerabilidad cuando se produce una emergencia. "Aunque haya un parque de bomberos cerca, este tipo de servicios dependen de pocos minutos", sostiene Pellisa.

Nueva operativa

Fuentes de los Bombers confirman que cada vez hay más personas en contacto con el agua durante más meses al año y se proponen mejorar la prevención y también la distribución de los recursos: "El reto no pasa únicamente por reaccionar cuando se produce una emergencia, sino por asumir que el mapa del riesgo, y también el calendario, ha cambiado". En las jornadas celebradas esta semana en Amposta, bomberos y expertos comparten experiencias y soluciones para afrontar con más garantías los rescates acuáticos, pero también estudian cómo repensar los recursos, la preparación y la prevención.

Un ejemplo de ello es la compra de 17 embarcaciones de diferente tipología y una moto de agua prevista en el Plan Estratégico de Bombers 2030. No obstante, el subinspector alerta de que no basta con tener más material y recursos, sino que hay que analizar cómo distribuirlo y cómo utilizarlo, teniendo en cuenta que los rescates acuáticos, entre inundaciones inesperadas y ahogamientos en la playa, ya no se concentran solo en verano. Este nuevo escenario preocupa tanto a los bomberos como a Protección Civil. Pellisa lo compara con los accidentes de tráfico: "Somos conscientes de que es un problema, pero las víctimas no se reducen y no resolvemos la situación".