Educació subvencionará el 40% de los estudios de medicina en Vic si el estudiante acaba la carrera allí

El Departament de Recerca i Universitats impulsa un nuevo sistema de financiación que permitirá reducir hasta un 40% el coste de la matrícula de los estudios de Medicina a la Universitat de Vic (UVic). La medida se basa en préstamos condonables, de forma que la ayuda se convierte en beca si el estudiante finaliza el grado en el centro.

La consellera de Universitats, Nuria Montserrat, ha presentado este miércoles esta iniciativa pionera, que se enmarca en el Plan integral de los Estudios de Medicina. El objetivo es mejorar la accesibilidad en los estudios y contribuir a paliar la carencia de médicos en Catalunya.

Con este modelo, el precio anual de la matrícula pasará de 13.500 a 7.560 euros. Según Montserrat, la medida, que supone una inversión de 4.000 millones de euros, quiere favorecer la retención de estudiantes en el territorio.