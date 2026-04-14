Yeray S. Iborra, 'biógrafo' de Rosalía y profesor de secundaria: "Ella enseña a los chavales la resiliencia y que nos podemos equivocar"

Entre los muchos planes que truncó la pandemia estaba el de convertirse en profesor asociado de Periodismo. Pero Yeray S. Iborra, resiliente como Rosalía, encontró en el instituto otra forma de compaginar la docencia con el periodismo. Y ya va por su quinto curso dando clases de Lengua y Literatura en ESO y Bachillerato en Barcelona, al tiempo que publica libros como 'Fenómeno Taylor Swift' (2024) o 'Buscando a Rosalía' (Libros del Kultrum, en castellano y catalán), biografía que firma junto a Oriol Rodríguez.

–¿Siente que Rosalía es un referente para las niñas?

–Los mayores sí conocen a Rosalía porque les impactó toda la narrativa de 'Motomami', pero creo que los más pequeños ni siquiera han escuchado 'Lux'. En mi tutoría dudo mucho que conozcan 'Berghain'.

"La Rosalía de 'Motomami' era mucho más accesible para los adolescentes: era más sencilla, más directa, y tocaba ideas más universales. 'Lux' es demasiado grande para los niños"

–No me refería tanto a que escuchen sus canciones, sino lo que significa ella como icono. ¿No cree que tiene un impacto positivo en las niñas una mujer joven que ha triunfando de esta manera?

–No quiero decir que no sea un icono, sino que 'Lux' no les habla tan directamente como otros discos. Ella claro que es un tótem, aunque creo que las meten un poco a todas en el mismo saco: Ariana Grande, Rosalía y, si me apuras, los mayores, quizá incluso Beyoncé. Son artistas que incluso mezclan. Se relacionan directamente con el imaginario de 'existe o no existe'. Es decir: Rosalía existe; Taylor Swift existe; lo demás es que ni existe directamente, porque no sale en los TikToks y los 'trends'. Para ellos puede ser igual de famosa, en un día determinado, Rosalía que Kate Bush. ¿Y Kate Bush, por qué? Porque la han escuchado en 'Stranger Things', y ni siquiera han visto 'Stranger Things', sino que la han visto en un 'reel' que resume 'Stranger Things'.

"'El mal querer' era una clarísima deconstrucción del amor romántico; está claro que en este sentido es básico que los niños y niñas tengan referentes diversos y, sobre todo, referentes pop, que no todo sea todo Alejandro Sanz y su 'Corazón partío"

–'Stranger Things' sí la miran, ¿no?

–Quiero decir que no tienen por qué haber visto la serie entera y, por tanto, relacionar a Kate Bush con ese momento emocionantísimo del final de la cuarta temporada. Directamente, les gusta la canción que está relacionada con un producto concreto que han consumido, de una duración determinada, y se relacionan con él porque genera un baile, una conversación... Ha cambiado la forma cómo se genera el apego; porque también el vínculo es más débil, en este sentido. Porque si mi vínculo solo está en el minuto del 'trend', que no es ni la canción entera, que es un pedacito...

–¿Los vínculos son mucho más débiles?

–Los vínculos son más débiles y, además, Rosalía claramente no piensa en el alumnado de segundo de ESO. Ella, cuando hace 'Lux', no piensa 'ostras, los niños escucharán música clásica por primera vez'.

–No lo hace con esa intención, pero eso puede pasar... pasa.

–Sí, pero la Rosalía de 'Motomami', en este sentido, era mucho más accesible para los adolescentes. Era más sencilla, más directa, y tocaba ideas más universales. 'Lux' es demasiado grande para los niños.

Yeray S. Iborra, esta semana en la escuela en la que trabaja. / Pau Gracià

-Antes decía que para los niños es lo mismo Rosalía que Taylor que Beyoncé... estrellas. Pero Rosalía no es de Pennsylvania, es del Baix Llobregat...

–En este sentido está haciendo mucho trabajo de campo Bad Gyal. Rosalía está a un nivel tan alto que no sabes dónde vive, por dónde se mueve. Un día está en el Camp Nou, otro en Lyon sorprendiendo en un concierto y después hace un 'reel' en Tokio. Rosalía no es Estopa.

De las polémicas de Rosalía lo que me parece interesante es que vemos a una figura pública intentando aportar algo de matiz y rectificación

–Ella tiene himnos que desmontan la idea del amor romántico. ¿Eso es positivo para las niñas, para no idealizar relaciones tóxicas?

–Como muchas artistas, en ciertos momentos sigue el estereotipo y después lo deconstruye. Rosalía eso lo ha hecho, y mucho. 'El mal querer' era una clarísima deconstrucción del amor romántico. Evidentemente, en este sentido es básico que los niños y niñas tengan referentes diversos y, sobre todo, referentes pop que no sea todo Alejandro Sanz y su 'Corazón partío', aunque Rosalía también tiene este tipo de canciones. El EP con Rauw Alejandro no puede ser más normativo. Rosalía representa la contradicción del sistema en el que vivimos. Rosalía a veces contribuye al amor romántico y a veces lo deconstruye. A mí lo que me gusta de Rosalía es que enseña a los chavales que nos podemos equivocar. Creo que esta mirada tan purista y tan maniquea de que, si opinamos sobre algo, debemos opinar de forma perfecta, va totalmente en contra de cómo somos realmente en nuestra sociedad. La posmodernidad es esto, y no se la ha inventado Rosalía. Parece que, cuando llegas a un cierto estatus, el aprendizaje está vetado y debes posicionarte muy claramente y ser perfecto. Y no, no puedes ser perfecto. Está bien que los referentes muestren su proceso de aprendizaje.

"Como artista y referente lanza otro mensaje: quiere tener el control de su arte y lo hace acompañada de otras mujeres con las que, además, tiene un vínculo fuerte"

–¿Se refiere a polémicas como cuando aseguró que no se consideraba feminista siendo claramente un referente del feminismo pop?

–De las polémicas de Rosalía a mí lo que me parece interesante es que vemos a una figura pública intentando aportar algo de matiz y rectificación a tanto ruido mediático. Eso sí me parece valioso, porque me parece aplicable a la vida y en las aulas.

Yeray S. Iborra, esta semana en la escuela en la que trabaja en Barcelona. / Pau Gracià

-Rosalía es también referente en disciplina. ¿Esa idea se puede trabajar, en el aula?

-Lo que es importante de Rosalía es su resiliencia, no que haya conseguido ser la primera, que esté ganando muchos millones o que la escuche mucha gente. A Rosalía la podría escuchar mucha menos gente, pero ser igual de resiliente, y entonces habría triunfado igualmente. No hace falta tantísimo reconocimiento. Rosalía es una excepción. Lo que yo tengo que enseñar a los niños es que no hace falta ser Rosalía; no hace falta cantar delante de un estadio para sentir que tu música llega. Puedes cantar delante de la clase y mirar las reacciones de la gente y sentirte querido igualmente. Lo que intentamos es tener a mejores ciudadanos, no mejores Rosalías.

–Por supuesto. Pero sí queremos más Rosalías en el sentido de niñas empoderadas, seguras de sí mismas, dueñas de su arte.

–Lo que sí está claro es que es una mujer que quiere tener el control de su arte. Hemos vivido 10.000 fenómenos en los que las mujeres eran una voz que interpretaba una canción que había escrito un hombre. Por tanto, que haya una mujer que interpreta sus canciones en la línea que ella quiere, con su equipo, que son mujeres, también, con las que tiene además un vínculo fuerte, duradero, lanza otro mensaje. ¿Este mensaje cambiará el mundo? Pues no, pero ¿qué cambiará el mundo? Me quedo con que Rosalía demuestra ser persona en muchas ocasiones, cuando rectifica, por ejemplo. Lo que sé es que, si la escuela competencial quiere enseñar a partir del diseño de retos diarios y se basa en que el aprendizaje está basado en el error, deberemos permitirnos el error. Y Rosalía lo hace.