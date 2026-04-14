Tres encapuchados asaltan un estanco de Castellfollit de la Roca y se llevan tabaco por valor de más de 9.000 euros

Tres encapuchados asaltaron la madrugada del viernes el estanco de Castellfollit de la Roca y se llevaron dinero y 197 cartones de tabaco, con un valor que superaría los 9.000 euros.

El robo con fuerza fue rápido. Los asaltantes rompieron una ventana a golpes de piedras de gran tamaño y, después de arrancar los cristales con alguna herramienta metálica, pudieron colarse en el interior del local. Se trata de una ventana redonda situada aproximadamente a un metro y medio de altura.

La alarma del establecimiento se disparó, pero los ladrones tuvieron tiempo suficiente para llevarse el botín. Aun así, no pudieron entrar en el almacén ni acceder a otras zonas del local. Después, huyeron.

En solo 24 minutos

A raíz de los hechos, los Mossos d’Esquadra se desplazaron hasta la zona. Las cámaras de seguridad captaron a los autores entrando a las 2:42 horas y saliendo a las 3:06, en lo que fue un robo exprés de 24 minutos.

Este estanco de Castellfollit de la Roca abrió hace aproximadamente un año y medio y, según han confirmado los responsables del negocio, es la primera vez que sufre un robo. Ahora, los propietarios se plantean reforzar aún más las medidas de seguridad, especialmente en esta ventana redonda, lamentan. El local ya dispone de alarma y cámaras de vigilancia.

Investigación abierta

La Unidad de Investigación de los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Olot se ha hecho cargo de las indagaciones. Las imágenes grabadas pueden ser clave para identificar a los autores, al igual que otras cámaras que pueda haber en el municipio para intentar determinar el vehículo con el que huyeron. De momento no se han practicado detenciones, confirman desde el cuerpo policial.