La "revolución de las cañerías" avanza a ritmo lento: solo se han completado el 10% de las obras

Además de contener la demanda e invertir en infraestructuras para disponer de más agua, una de las medidas más destacadas que se pusieron en marcha durante la última sequía fue el apoyo económico a los ayuntamientos para que pudieran afrontar obras de mejora de sus redes de agua. En muchas localidades, hacía décadas que no se renovaban las cañerías. Esta falta de inversión desembocó, en muchos casos, en un sistema caracterizado por la baja eficiencia y plagado de fugas.

En concreto, la Administración anunció una partida de 129 millones de euros para subvencionar la mejora de las tuberías. Las ayudas se adjudicaron a 827 municipios, que ahora se encuentran en distintas fases del proceso: desde la tramitación de los proyectos hasta la ejecución de las obras. No obstante, hasta la fecha tan solo están terminadas el 10% de las obras planteadas. Otro 20% están en proceso de ejecución y el resto se encuentra en fase de redacción, aprobación, licitación o certificación. Además, llama la atención el caso de 18 localidades que han renunciado a la subvención, pese a que se les había otorgado.

Más margen

Fuentes de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) consultadas por este diario admiten que el avance es lento, pero consideran que cuando el plazo límite para ejecutar los trabajos se acerque, habrá una aceleración por parte de los consistorios. Hace meses, ante las dificultades de muchos ayuntamientos pequeños para redactar los proyectos, la Generalitat ya decidió ampliar los plazos y dar más tiempo para tramitar las obras de renovación de las cañerías.

Según los cálculos de la ACA, cuando todos los trabajos previstos finalicen, se habrán ahorrado unos 20 hectómetros cúbicos anuales, una cantidad de agua que equivale a la que cabe en el embalse de Sant Ponç, en el río Cardener. El Govern, aun así, no descarta abrir nuevas líneas de ayuda para seguir renovando las redes de agua más viejas. El proceso, además de ser clave para ahorrar más recurso, también debe servir para dejar atrás cañerías de fibrocemento (un material que contiene amianto) que aún están presentes en decenas de ciudades catalanas.

Cabe señalar que estas actuaciones, una vez culminadas, supondrán la primera inversión de la ACA en las llamadas redes de abastecimiento en baja, que consisten en el tramo final del sistema de suministro, es decir, la red municipal que lleva el agua potable desde los depósitos o puntos de entrega hasta los hogares, comercios e industrias. La red en alta, en cambio, transporta grandes volúmenes de agua desde embalses, ríos, plantas potabilizadoras y desalinizadoras hasta los depósitos municipales.