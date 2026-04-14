Las temperaturas suben este miércoles en gran parte de la Península y Baleares, con Girona en aviso por oleaje

Las temperaturas subirán este miércoles en la mayor parte de la Península y Baleares, con incrementos de hasta 6ºC en áreas de montaña del tercio oriental, en una jornada marcada por la estabilidad atmosférica. El único aviso meteorológico activo se registrará en la provincia de Girona, donde se ha decretado alerta por oleaje, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La situación estará dominada por las altas presiones, lo que favorecerá cielos poco nubosos o despejados en buena parte del territorio. No obstante, el acercamiento de un frente atlántico afectará al norte y oeste peninsular, especialmente a Galicia y el área cantábrica, donde se mantendrá la nubosidad y no se descartan precipitaciones débiles. En zonas de montaña, además, podrán formarse nubes de evolución a lo largo del día.

Más nubes en el norte y Canarias

En Canarias, se esperan cielos nubosos con posibilidad de lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve, mientras que en el resto predominarán los intervalos de nubes altas o los cielos poco nubosos. En la Península, también se prevé la aparición de brumas y nieblas matinales en áreas del cuadrante noroeste, así como heladas débiles en el Pirineo.

En cuanto a las temperaturas, la tendencia será de ascenso generalizado, salvo en el noroeste peninsular, donde podrían registrarse descensos ligeros. El aumento será más acusado en zonas de montaña del este. En Canarias, en cambio, no se esperan cambios significativos, más allá de algún ascenso puntual.

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Por último, el viento soplará con alisios moderados en Canarias, con posibles rachas fuertes. En la Península, destacarán la tramontana en el Empordà y norte de Baleares, el cierzo en el valle del Ebro, el poniente en el Estrecho y vientos del suroeste en el litoral gallego. En el resto del territorio, predominará el viento flojo de dirección variable, con tendencia a componente oeste.