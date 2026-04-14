Interrumpida la circulación de la R1 entre Arenys de Mar y Canet de Mar por una incidencia en la infraestructura

La circulación de la línea R1 de Rodalies permanece interrumpida entre Arenys de Mar y Canet de Mar desde las 18.26 horas de este martes debido a una incidencia en la infraestructura ferroviaria en Arenys de Mar, según han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

Como consecuencia, la compañía ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre ambas estaciones para garantizar la movilidad de los usuarios afectados. Paralelamente, técnicos de Adif trabajan sobre el terreno con el objetivo de resolver la incidencia lo antes posible.

Activado el plan Ferrocat

Ante esta situación, Protecció Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan Ferrocat, tal y como ha comunicado a través de un mensaje en la red social 'X'.

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La incidencia afecta a uno de los tramos habituales de la línea costera, lo que obliga a reorganizar el servicio ferroviario en plena franja de tarde, con posibles afectaciones en la movilidad de los pasajeros.