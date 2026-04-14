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Incidencias en Rodalies

Interrumpida la circulación de la R1 entre Arenys de Mar y Canet de Mar por una incidencia en la infraestructura

Renfe habilita transporte alternativo por carretera mientras técnicos de Adif trabajan para resolver la avería y Protecció Civil activa la prealerta del plan Ferrocat

El president Salvador Illa y el ministro Óscar Puente "radiografían" la crisis de Rodalies con más obras, traspasos pendientes y la empresa mixta

Archivo - Arxivo - Imatge d'arxiu d'un tren de Rodalies

Archivo - Arxivo - Imatge d'arxiu d'un tren de Rodalies / EUROPA PRESS - Archivo

Europa Press

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BARCELONA
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La circulación de la línea R1 de Rodalies permanece interrumpida entre Arenys de Mar y Canet de Mar desde las 18.26 horas de este martes debido a una incidencia en la infraestructura ferroviaria en Arenys de Mar, según han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

Como consecuencia, la compañía ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre ambas estaciones para garantizar la movilidad de los usuarios afectados. Paralelamente, técnicos de Adif trabajan sobre el terreno con el objetivo de resolver la incidencia lo antes posible.

Activado el plan Ferrocat

Ante esta situación, Protecció Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan Ferrocat, tal y como ha comunicado a través de un mensaje en la red social 'X'.

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La incidencia afecta a uno de los tramos habituales de la línea costera, lo que obliga a reorganizar el servicio ferroviario en plena franja de tarde, con posibles afectaciones en la movilidad de los pasajeros.

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