El pederasta del Raval afronta otros dos juicios por agresión sexual a menores que podrían aumentar su pena

El pederasta del Raval, Teófilo Lapeña, aceptó el lunes una pena de 83 años de prisión por violar a una menor de 12 años que estaba bajo guarda de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (la antigua DGAIA), ofrecerla a otros adultos para mantener relaciones sexuales y filmar estas agresiones sexuales, perpertadas en su domicilio del barrio del Raval de Barcelona. Aunque según el sistema penal español, esos 83 años serán un máximo de 20 en prisión, esto podría cambiar en función de otros dos juicios que tiene pendientes y que podrían incrementar el número de años que debe cumplir en la cárcel.

La Fiscalía de Barcelona presentará en los próximos meses otros dos escritos de acusación contra Lapeña, de 46 años, en los que pedirá penas muy altas por agresión sexual e inducción a la prostitución. En la primera de estas causas, la niña bajo guarda de la DGAIA aparece también como víctima junto a otro menor, mientras que en la segunda figuran siete afectados más, todos menores.

Junto a Teófilo Lapeña se sentarán en el banquillo otros dos acusados

En la primera causa, por agresiones sexuales a la niña y a otro menor de 14 años entre 2020 y 2021, Lapeña se sentará en el banquillo junto a L.A.H.B., que participó en las agresiones sexuales a la menor y actualmente también está en prisión provisional por este caso. Sin embargo, el juez archivó la acusación contra otros nueve investigados por falta de indicios.

En el primer juicio pendiente, la acusación considera que Lapeña participó en la violación de la niña y de un menor de 14 años

La acusación considera que Lapeña y el otro procesado participaron conjuntamente en las violaciones de la menor y las grabaron en vídeo. Las imágenes fueron descubiertas por los Mossos en el teléfono del líder de la red. En este sentido, el juzgado ha recogido "la evidencia gráfica de lo ocurrido", sin necesidad de otras pruebas, para procesar a los dos acusados.

En el teléfono de Lapeña, la policía también halló conversaciones y vídeos de sus relaciones con el otro menor de 14 años, a quien captó prometiéndole que tendría sexo con la niña. El cabecilla de la red pagó dinero al niño 50 euros a cambio de sexo; dado que la edad mínima de consentimiento son 16 años, la justicia lo considera agresiones sexuales.

Lapeña será juzgado por tener relaciones sexuales con siete menores a cambio de dinero y drogas y por ofrecerlos a otros hombres

Por lo que respecta al segundo caso, el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona procesó a Lapeña por tener relaciones sexuales con siete menores entre agosto de 2016 y mayo de 2022 a cambio de dinero y drogas, y de ofrecerlos a otros hombres. El procesado filmaba estos encuentros para elaborar pornografía infantil que distribuía por redes sociales y grupos de aplicaciones de telefonía. Algunas de las víctimas eran menores de 16 años, por eso aquí también se le acusa de agresión sexual.

En el banquillo junto a Lapeña se sentará F. M. A. E. O., otro hombre que también participó en las agresiones sexuales a una de las víctimas cuando esta tenía 14 años. En algunas ocasiones lo hacía junto a Lapeña. El juez señala que este procesado "grabó varios de estos encuentros sexuales sin conocimiento del menor y le ofreció dinero a cambio de mantener relaciones". Precisamente, los Mossos d'Esquadra identificaron a F.M.A.E.O. gracias a los vídeos que se encontraron en el móvil de Teófilo.

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El auto judicial recuerda que con uno de los menores "la relación tuvo un carácter especialmente vejatorio", ya que, siguiendo prácticas masoquistas, le colocó un collar de perro y "le hizo caminar a cuatro patas por la habitación" y "beber cerveza de un cuenco". Lapeña grabó el encuentro sin conocimiento de la víctima. En este procedimiento el juzgado archivó la acusación contra otros cuatro sospechosos que participaron en conversaciones pederastas con Lapeña aunque los encuentros no llegaron a materializarse.