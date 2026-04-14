Paula Carabal, la influencer de interiorismo que defiende que no hay cosas feas, sino mal combinadas

Todo comenzó como suelen empezar las cosas: entre la obligación y la casualidad. Cuando a Paula Carabal le llegó el proyecto de un cliente que quería integrar en su casa el pavés -esos bloques de vidrio translúcido que se usan en paredes o suelos-, tuvo que esforzarse en darle una vuelta a un elemento denostado. Ahí entendió la clave de lo que hoy sostiene su contenido: "no hay cosas feas, sino mal combinadas". Esa frase, a mitad camino entre la filosofía y el claim, es lo que ha llevado a esta arquitecta valenciana a ser una de las grandes influencers del interiorismo en redes sociales, donde cosecha unos 50.000 seguidores que no dejan de multiplicarse.

Tiene 28 años y estudió arquitectura en la UPV, una base que le ha servido para crear vídeos con poso, sostenidos y de calidad, que estimulan al usuario y además le despiertan algo adormecido: la visión crítica. Su comunidad la reclama constantemente para que les asesore sobre cómo combinar los históricos suelos de terrazo o granito en todas sus gamas cromáticas que el sector inmobiliario usó para decorar las casas españolas en el pasado.

Así, lo que habitualmente suele ser objeto de aborrecimiento, Carabal convierte en oportunidad. Puede que su mayor inspiración sea su propio barrio, el Cabanyal, que no solo marcó su infancia, sino también su carrera, ya que su Trabajo de Final de Grado lo dedicó a analizar las diferentes fachadas del barrio, sus daños y sus posibles restauraciones. "Siempre me han apasionado los materiales y los detalles constructivos, y en ese trabajo hice un estudio previo de la identidad, la historia y la sociedad del barrio con testimonios y fotografías de mi propia familia", explica.

Tras su paso por la UPV, trabajó en el sector del 'retail', lo que le puso en contacto con el mundo del interiorismo y esa elección de materiales, iluminación y mobiliario que, con conocimiento y gusto, es casi magia. La mezcla de sensibilidad arquitectónica y vida cotidiana es lo que ahora la impulsa a compartir ideas con miles de personas en redes sociales.

De ahí que a su serie 'No hay cosas feas, sino mal combinadas' haya ido sumando otro tipo de vídeos donde amplía la visión sobre el interiorismo: cómo hacer cuadros para casa sin caer en las láminas vacías de las tiendas, cómo combinar un sofá verde o en base a qué elegir un mueble de televisión.

Un fenómeno viral que nació del pavés y el terrazo

Fue el uso del pavés, en ese periodo de tiempo, lo que le llevó a entender que si estaba bien combinado, podía quedar muy bien. A partir de ahí, comenzó a hacer vídeos bajo esa premisa y gracias al terrazo valenciano que habita en buena parte de las viviendas antiguas, no dejó de hacer contenido con cada color que este material presenta. Ya en su propia casa, Paula y su pareja, Miguel -también arquitecto- decidieron conservar el terrazo antes de sustituirlo, una decisión a la que se enfrentan inquilinos y propietarios.

Algunos de los vídeos que Paula Carabal crea en sus redes sociales con las mejores combinaciones de suelos y muebles. / IG

Soluciones reales y prácticas

Frente a la práctica tan extendida de tapar suelos con vinílicos, laminados o incluso pintura, Carabal propone soluciones reales, más allá de lo estético, con ideas sobre cómo amueblar la casa según el tipo de suelo o cómo añadir una pieza que encaje y dé armonía a una estancia dominada, indudablemente, por el suelo. Esa mirada es útil tanto en viviendas de alquiler, para aquellos que no pueden cambiarlo, como para los que han adquirido una y no pueden permitirse hacer una reforma.

"Muchísimas consultas vienen de personas que viven en casa de sus padres o en una habitación compartida y quieren aprovechar al máximo su espacio", explica Paula. "O de gente que ha comprado una casa pero no puede permitirse cambiar el suelo o amueblar por completo", añade. De hecho, una de las claves del interiorismo es precisamente obviar las tendencias y aplicar una visión global del espacio: "Se compran cosas porque gustan por separado o porque están de moda, pero no se piensa en una estética clara en conjunto".

Diseño con sentido

Aunque muchos de sus vídeos tocan muebles icónicos y piezas de diseño, Paula subraya que su interés va más allá del objeto bonito: "El diseño nos afecta a todas las personas porque necesitamos muebles en casa. Pero intento no recomendar solo por diseño: explico por qué un tipo de lámpara funciona mejor según tus necesidades", aportando esa explicación que le da sentido a una decisión.

Por eso reconoce que la creación de contenido es lo que más tiempo le lleva. La documentación previa y la búsqueda de opciones no es algo sencillo, sino todo lo contrario: es exigente y meticuloso. Reconoce dedicar muchas horas a la investigación, la edición y la conversación con seguidores. "Soy bastante perfeccionista, y sé lo que conlleva exponerse y hablar con propiedad de un tema. Siempre investigo, contrasto y pregunto para hacer el mejor contenido posible", explica.

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Mirando al futuro, Paula confiesa que no le gusta planificar en exceso porque ha aprendido "que nunca puedes imaginar lo que te va a pasar en la vida". Pero sí tiene deseos claros: ser feliz, viajar y continuar expandiendo su proyecto personal que mezcla arquitectura, divulgación, interiorismo y arte.