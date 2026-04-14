Ordenanza propia de patinetes para Manresa: multas de 200 euros por no llevar casco, chaleco y conducir con menos de 16 años

Manresa estrena una ordenanza para regular la utilización de patinetes eléctricos genuina para la ciudad. Contempla multas de 200 euros por no llevar casco, chaleco reflectante, conducir el vehículo con menos de 16 años y transportar a dos personas.

En las islas peatonales está totalmente prohibida la circulación de patinetes eléctricos, excepto si está señalizada; los usuarios tendrán que bajarse y llevarlo a pie. Las bicicletas sí pueden circular, en ambos sentidos de la marcha.

La aprobación definitiva se hará en el pleno del jueves después de cerrar el periodo de alegaciones, durante el cual se han desestimado las de cuatro ciudadanos que no consideraban necesario el chaleco reflectante y se han aceptado algunas propuestas y desestimado otras del Montepío de conductores, según han explicado el concejal de Seguridad, Anjo Valentí, y el concejal de Movilidad, Joan Carles Carcia.

La normativa hace obligatorio el uso del casco, el chaleco reflectante y fija en 16 años la edad mínima para conducir patinetes. La ordenanza clarifica por dónde se puede circular: se prohíben los patinetes en las islas peatonales, en las andanas centrales del Passeig y en plazas como Sant Domènec.

El Ayuntamiento elevará al Pleno municipal de esta semana la aprobación definitiva de la nueva Ordenanza de Circulación de Ciclos y Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Después de superar el periodo de exposición pública de 30 días y una vez recogidas y resueltas las alegaciones, el nuevo texto entrará en vigor próximamente. La normativa regula de manera integral el uso de bicicletas y patinetes eléctricos en la ciudad, con el objetivo de reducir la accidentalidad, mejorar la convivencia y proteger a los peatones.

Periodo de gracia

Una vez aprobada definitivamente la ordenanza, se abrirá un periodo de 15 días hábiles antes de su entrada en vigor oficial, tal y como marca la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Superado este plazo, el consistorio iniciará el proceso sancionador para garantizar el cumplimiento íntegro de la normativa, excepto aquellas infracciones de acceso a islas peatonales, que no se multarán hasta que esté colocada la señalización informativa, entre finales de mayo y principios de junio.

La nueva normativa adapta y complementa las directrices estatales, estableciendo nuevas obligaciones clave para aumentar la protección y la seguridad vial. En este sentido, se fija en 16 años la edad mínima permitida para conducir patinetes eléctricos. Para circular en bicicleta por la calzada o carriles bici, la edad mínima es de 12 años.

El uso del casco de seguridad y del chaleco reflectante será totalmente obligatorio para todas las personas usuarias de patinetes en el ámbito urbano. Estos vehículos también deberán disponer de luces, elementos reflectantes y un sistema de frenos adecuado. Uno de los ejes de la ordenanza es clarificar los espacios de tránsito, de la mano de la rebaja del límite de velocidad genérico en vía urbana en Manresa, que pasó de 50 km/h a 30 km/h.

Prohibido por las aceras

Los patinetes tienen completamente prohibida la circulación por las aceras. Deben circular preferentemente por las vías ciclistas o, en su defecto, por la calzada. Existe una única excepción: los menores de 12 años podrán circular por zonas peatonales siempre que vayan acompañados de un adulto, respetando a los peatones y a una velocidad máxima de 10 km/h. En las islas peatonales está totalmente prohibida la circulación de patinetes eléctricos, excepto si está señalizado; los usuarios tendrán que bajarse y llevarlo a pie. Las bicicletas sí pueden circular, respetando los sentidos de la marcha. En las zonas de prioridad peatonal pueden circular bicicletas y patinetes en ambos sentidos, con una velocidad máxima de 20 km/h (o inferior si está señalizada), dando siempre preferencia a los peatones.

No a las andanas centrales del Passeig

En las andanas centrales del Passeig de Pere III no se podrá circular por ningún concepto, ni tampoco en lugares como la plaza de Sant Domènec. En el tramo de los laterales del Passeig (entre Neus Català y Muralla), solo se podrá ir en un único sentido, compartiendo la lógica de los vehículos motorizados.

Además, en caso de alta densidad de personas en la calle, los conductores de estos vehículos están obligados a bajarse y continuar a pie cuando se encuentren en las zonas de priorización de peatones, como por ejemplo en la calle Sobrerroca o en el Born.

Los regidors Carles Garcia y Anjo Valentí, en la presentación de la ordenanza. / Francesc Galindo

El impulso de esta nueva normativa responde a la necesidad de ordenar la nueva realidad de la movilidad urbana poniendo a las personas en el centro. El objetivo es doble: por un lado, garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad exigiendo nuevos elementos de protección clave a los conductores de patinetes; y, por otro, pacificar el espacio público para favorecer una convivencia cívica real.

De este modo, el Ayuntamiento quiere proteger especialmente a los colectivos más vulnerables y asegurar que el peatón siga teniendo la prioridad absoluta y tranquilidad en las calles de Manresa.

Régimen sancionador

El incumplimiento de estas normas, recogidas en el régimen sancionador, comportará multas que oscilan entre los 100 y los 500 euros, pudiendo llegar a los 1.000 euros en casos graves como la alcoholemia.

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El Ayuntamiento instalará nueva señalización para indicar de manera visual y evidente la funcionalidad y restricciones de cada calle. Asimismo, el gobierno municipal desplegará una campaña de comunicación y concienciación para garantizar que todos los ciudadanos conozcan las normas. Toda la información sobre la nueva ordenanza estará disponible en la web del Ayuntamiento, en el apartado de movilidad.