Una nueva consulta marcará el trimestre escolar en Catalunya: Ustec pregunta al profesorado si estaría dispuesto a hacer una huelga indefinida

Avisaron que el curso no terminaría con normalidad y todo parece indicar que cumplirán con su palabra. Todo el personal docente y educativo del país recibirá este martes a través de su correo corporativo Xtec una nueva consulta telemática para decidir el futuro de las movilizaciones en los centros públicos. La iniciativa, impulsada por el sindicato Ustec, la CGT y La Intersindical, plantea la posibilidad de endurecer las protestas e incluso iniciar una huelga indefinida.

La consulta, de carácter anónimo, pregunta a los trabajadores si están dispuestos a seguir haciendo huelga y cuántos días podrían asumir hasta final de curso (con opciones que van desde un par de jornadas hasta más de diez).

Cuatro modelos

El punto clave de la consulta reside en el modelo de protesta, donde se ofrecen cuatro alternativas principales. La primera es la repetición del modelo de marzo: cuatro jornadas de huelgas territoriales y un día de huelga general en toda Catalunya durante la misma semana. La segunda es un modelo ampliado -incrementar el número de días de paro repartidos en más de una semana-; la tercera, una huelga indefinida por territorios -se daría cobertura legal a todo el colectivo, pero la participación se turnaría por servicios territoriales- y la cuarta, una huelga indefinida completa: paro total y continuado de todo el sector.

Desde USTEC han hecho un llamamiento a debatir estas opciones en claustros y asambleas de centro para articular una "estrategia sostenida" que obligue a la conselleria a rectificar su postura actual.

La resolución de esta consulta marcará el calendario escolar de los últimos meses de curso, en un escenario donde la presión política y las movilizaciones volverán a marcar la agenda.

"Colectivizar la estrategia"

Según sostienen las organizaciones sindicales, la decisión de "colectivizar" la estrategia busca dotar de legitimidad los próximos pasos tras considerar que el Govern mantiene una postura de "negativa a reabrir una negociación real". La consellera Niubó aseguró la semana pasada tras su reincorporación tras la baja médica que no tenía ninguna intención de reabrir la negociación sobre el acuerdo con CCOO y UGT.

Iolanda Segura, portavoz de Ustec, señala que el Ejecutivo ha intentado cerrar el conflicto de forma "falsa" con acuerdos que consideran insuficientes, asegurando que el malestar persiste en las escuelas e institutos. El objetivo principal de esta nueva etapa de presión es forzar una mesa de negociación antes de que finalice el curso escolar.

Entre las demandas estructurales que los sindicatos ponen sobre la mesa destacan alcanzar una inversión educativa del 6% del PIB, establecer una "cláusula salarial" para evitar la pérdida de poder adquisitivo, la reducción de las ratios y de la carga burocrática de los docentes y el incremento de recursos para la educación inclusiva.