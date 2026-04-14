Muere la escaladora de Badalona herida el sábado en Montserrat después de que le cayeran piedras encima mientras hacía una vía

La escaladora herida el sábado en Montserrat a raíz de un desprendimiento de piedras mientras hacía una vía con otro escalador ha muerto este martes en el Hospital de Bellvitge, ha confirmado EL PERIÓDICO. La mujer, vecina de Badalona, tenía 30 años igual que el compañero, que también resultó herido en el accidente y que murió al día siguiente en el Hospital de Vall d'Hebron.

La mujer fue ingresada en el Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en situación de paro cardiorrespiratorio. Ambos habían recibido el impacto de las piedras en el sector Columpi de la montaña de Montserrat. Los Bomberos les rescataron tras ser alertados de la presencia de dos escaladores heridos, en estado inconsciente, cerca del aparcamiento de Can Jorba.

Hoy mismo, el Patronato de la Montaña de Montserrat ha cerrado de forma preventiva cinco vías de escalada. El gerente del patronato, Xavier Aparicio, ha afirmado que la medida se ha tomado tras la inspección realizada por la Unidad de Intervención de Montaña de los Mossos, que ha revelado que en estas rutas hay "acumulación de piedras" con un elevado riesgo de caída.

En paralelo, y siguiendo también las indicaciones de las autoridades, el Patronato iniciará los trabajos para desinstalar el material de escalada de estos puntos: "En una semana o diez días ya estarán desequipados", ha afirmado.

El parque natural de Montserrat ha iniciado también trabajos de mejoras en diversos caminos por el riesgo de caídas debido a la erosión, lo que ha obligado a cerrar espacios como el Camí NOu de Sant Jeroni y el Coll de Santa Magdalena.

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El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha lamentado la muerte de los dos escaladores en un mensaje en X. "Lamento la muerte de los dos escaladores que sufrieron un trágico accidente el sábado en Montserrat. Mis condolencias a su familia y amistades en estos momentos tan difíciles", ha escrito Illa en un comunicado en 'X'. Además, ha agradecido la tarea de los equipos de emergencia, que atendieron y trasladaron a los dos heridos al hospital Bellvitge y Vall d'Hebron, donde han fallecido.