El Govern impulsa dos programas piloto para reducir el número de menores bajo tutela en Catalunya

La Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA) –la antigua DGAIA– intensificará el trabajo junto a las familias atendidas por sus equipos para agotar las opciones antes de que los menores pasen a ser tutelados por la Generalitat. El objetivo es que la retirada de la tutela sea el último recurso. Para ello, tal como ha anunciado este martes la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ya se está trabajando en dos programas piloto para reconducir las situaciones susceptibles de acabar en declaraciones de desamparo –aquellas en las que la DGPPIA considera que no es seguro que el menor se quede con sus padres– y reducir el número de niños, niñas y adolescentes que permanecen bajo responsabilidad de la Administración.

Son dos de las diez medidas en las que trabaja la conselleria en el marco de la reforma profunda del sistema de protección de menores que empezó hace casi un año, cuando salió a la luz el caso de una niña de 12 años bajo guarda de la DGAIA que fue explotada sexualmente por un hombre de 45 años. Este lunes, el conocido como 'pederasta del Raval' aceptó una condena de 83 años de cárcel por violar y prostituir a la niña.

Según los últimos datos que maneja la conselleria, del pasado mes de febrero, al menos 8.724 menores estaban de uno u otro modo bajo responsabilidad de la Generalitat. El departament también trabaja en otras ocho medidas

Actualmente hay al menos 8.700 menores bajo la responsabilidad de la Generalitat

El primero de los programas se denomina 'Famílies Resilients' y se está ensayando en Reus y Sant Boi de Llobregat, según ha detallado este martes la consellera en respuesta a una interpelación del PP. Bajo la dirección del Institut del Treball i els Serveis Socials (INTRESS), se trabaja con familias en las que el riesgo de desamparo detectado es leve. Los técnicos de servicios sociales trabajan directamente en las casas de las familias implicadas, a las que se ofrece una intervención intensiva para tratar de inculcar en los progenitores la necesidad de centrarse en el interés superior de sus hijos.

El segundo programa, bautizado como 'Llars Segures', está destinado a casos más graves, en los que el riesgo de que se declare la situación de desamparo para los menores es grave. En este caso, el proyecto se ensaya en Sabadell y Terrassa y lo lidera la oenegé Save the Children. En este caso, las familias implicadas ya están atendidas habitualmente por los equipos de la DGPPIA, por lo que la intervención todavía es más marcada. Varios equipos de profesionales formados en traumaterapia por la oenegé EXIL –especializada en esas terapias– trabajan a la vez en las casas de las familias implicadas al menos cuatro veces por semana. Una vez finalizados los planes piloto, ambos programas serán evaluados y, si se determina que han sido exitosos serán implantados al conjunto de Catalunya.

Reforma profunda

En su respuesta a la diputada Lorena Roldán, que ha criticado que el Govern tardara unos nueve meses en activar el protocolo de abusos en el caso de la menor víctima de una red de pederastia, la consellera también ha anunciado otras ocho medidas que pretenden afianzar la renovación del sistema de protección de menores. En concreto, ha anunciado que se está trabajando en una nueva herramienta de filtrado para determinar si un menor está en riesgo o no. Hasta ahora, según ha recordado Martínez Bravo, Catalunya no disponía de un instrumento único para llevar a cabo estos cribados, a diferencia de otras comunidades autónomas.

La consellera también ha recordado que el nuevo contrato programa con los ayuntamientos prevé un aumento de ocho millones de euros en el presupuesto de los Servicios de Intervención Socioeducativa (SIS), que atienden a familias en riesgo. También se reforzarán los equipos básicos de Infancia y Adolescencia (EAIA) con 10 millones de euros y con una formación jurídica específica para aumentar las garantías en los procesos de desamparo.

Con esta misma intención, y tal como avanzó EL PERIÓDICO, las familias inmersas en un proceso de desamparo pueden acceder de forma gratuita a una asistencia jurídica desde el pasado 1 de enero. Además, las sesiones que se dan entre los equipos de la DGPPIA –últimos encargados de la decisión de retirar la custodia a los padres– con las familias serán grabadas para poder garantizar la seguridad jurídica de todos los implicados. Además, y a diferencia de como se venía haciendo hasta ahora, se está trabajando para que esta decisión sobre la custodia de los menores no recaiga únicamente sobre estos equipos, sino sobre una comisión independiente de la que formarán parte expertos externos a la DGPPIA como abogados.

También se trabaja en otros proyectos piloto para los menores que, inevitablemente, ya han tenido que ser realojados en algunos de los centros residenciales de la DGPPIA y, por último, se está ultimando el nombramiento de una procuradora de la infancia. Se trata de una figura cuyo trabajo consistirá en velar por la protección de los menores y revisar todos los protocolos que funcionan ahora mismo en el sistema de protección de menores catalán.