El Govern da marcha atrás en el recorte del 48% previsto en el presupuesto de medio ambiente: "Fue un error"

El Govern rectificará el recorte del 48% previsto en la partida destinada a la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural en el proyecto de presupuestos de 2026. Así lo ha asegurado el secretario de Transición Ecológica, Jordi Sargatal, en conversación con EL PERIÓDICO. El dirigente de la Conselleria de Territori asegura que Sílvia Paneque se ha comprometido a corregir esta reducción si las cuentas vuelven a presentarse.

"Se trata de una situación incorrecta y la consellera ya nos ha comunicado que se revisará y que se volverá a ampliar la partida destinada al medio natural y la protección de la naturaleza", defiende Sargatal. La idea, como mínimo, es mantener el presupuesto tal y como estaba pero no ejecutar el recorte del que alertaron las entidades ambientales en las últimas semanas.

"Se hizo en un momento de contención y se desplazó por error al presupuesto que tenía que aprobarse, pero no hay duda de que se modificará" Jordi Sargatal, secretario de Transició Ecològica de la Conselleria de Territori

Según Sargatal, el recorte se introdujo "hace años en un contexto de contención presupuestaria". No obstante, quedó incorporado a los presupuestos del Govern que finalmente no llegaron a votarse: "Se hizo en un momento de contención y se desplazó por error al presupuesto que tenía que aprobarse, pero no hay duda de que se modificará".

Queja unánime

El mensaje de Sargatal llega después de que Ecologistas en Acción y la Xarxa per la Conservació de la Natura (XCN) denunciaran que el proyecto presupuestario presentado por el Govern de Salvador Illa reducía "de forma drástica" los recursos destinados a las políticas ambientales.

Según el análisis de ambas entidades, la partida para la Dirección General de Políticas Ambientales pasaba de los 75,78 millones de euros consignados en 2023, en el último presupuesto aprobado por el Govern de Pere Aragonès, a 39,15 millones en el proyecto de 2026, lo que supone un recorte del 48,3%. En cambio, sí se incrementaban los fondos dedicados a la transición energética y a las políticas hídricas.

De la Dirección General de Políticas Ambientales, comandada por Marc Vilahur, dependen áreas clave para la protección del territorio como la gestión de los espacios naturales protegidos -incluida la red Natura 2000 y los parques naturales y nacional-, que abarcan más del 30% del territorio catalán; la conservación de la flora y la fauna y la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos.

Las organizaciones ecologistas calificaron el ajuste de "muy grave", en un contexto de retroceso de la biodiversidad en Catalunya. Recuerdan que, según el último Índice Planeta Vivo, las poblaciones de fauna salvaje se han reducido un 28%, y consideran que este recorte evidenciaba una orientación política contraria a la protección ambiental. Ahora, fuentes consultadas por este diario ven con buenos ojos la modificación, pero prefieren ser cautas y esperar a ver una nueva propuesta de cuentas.

Vacantes en parques naturales

En las últimas semanas, la mayoría de organizaciones ambientales avisaron de la situación límite que atraviesan las políticas de conservación. En un manifiesto bajo el lema 'La naturaleza no puede esperar', reclamaban diez medidas urgentes para empezar a revertir la situación crítica de la biodiversidad en Catalunya. Entre ellas, la recuperación de un Departament de Transició Ecològica con rango de vicepresidencia y la ampliación de 70 plazas dedicadas a la gestión y conservación de la naturaleza.

Sobre las vacantes en las plantillas de gestión de los parques naturales gestionados por la Generalitat, Sargatal señala que el Govern trabaja para dar mayor estabilidad a las plantillas. "Existían plazas temporales con la previsión de que, una vez creada la Agència de la Natura, fuera más sencillo incorporar personal de forma estable", admite Sargatal. Pero al no haberse constituido todavía este organismo, esta solución quedó en el aire justo cuando vencían 39 plazas. "Ahora, estas plazas se han convocado con carácter estructural para garantizar la estabilidad del servicio", afirma Sargatal.

Asignatura pendiente

Sobre el futuro de la Agència de la Natura, que acumula ya casi siete años de retraso, Sargatal indica que su aprobación sigue avanzando y que todavía hay margen para el acuerdo con los sectores que se han posicionado en contra (agricultores, ganaderos y propietarios de bosques): "Si se quiere abrir diálogo, hay margen para encontrar escenarios muy positivos". A su juicio, no puede permitirse que determinados sectores tengan "una mayoría de bloqueo" y ha asegurado que se busca la fórmula para sacarla adelante este año con el "máximo consenso posible".