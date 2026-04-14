La Fundació Bofill pasa a llamarse Equitat.org como "declaración de intenciones"

Desde este martes, la Fundació Jaume Bofill pasa a llamarse Equitat.org. La entidad, fundada en 1969 en pleno franquismo, "incorpora la misión al nombre" -apunta la organización en un comunicado- para reivindicar "explícitamente" una educación de calidad y oportunidades "reales" para todos en un contexto de mayor complejidad social y polarización.

Desde la entidad subrayan que se trata solo de un cambio de nombre (el logo, seguirá siendo el mismo, un símbolo de igual, "para reivindicar la igualdad y recordar que todas las personas merecemos el mismo respeto, dignidad y derechos").

Contra el abandono escolar

Equitat.org -relatan- seguirá centrada en la educación, "impulsando investigaciones, programas y alianzas para hacer frente al abandono escolar y la segregación, promover la educación más allá de la escuela, la educación familiar y comunitaria y la apuesta por una perspectiva de equidad frente a los retos digitales en educación".

El nuevo nombre, prosiguen, busca "hacer llegar a todos los públicos que mejorar la educación implica hacer frente a las desigualdades".

57 años de historia

"Llamarnos Equitat.org es una declaración de intenciones", explica en el mismo comunicado el director de la fundación, Ismael Palacín. "Llevamos 57 años trabajando por la equidad y decidimos ponerla en el nombre de la fundación ahora que muchas voces cuestionan que todas las personas merecemos la misma dignidad y los mismos derechos". "La equidad es irrenunciable, indispensable para la democracia, para el progreso y para la excelencia de un país", añade subrayando que "solo con equidad tendremos una educación de calidad y una sociedad que promueve el talento, que progresa y avanza".

Palacín insiste también en que "es imposible construir sobre un país fracturado", con un 35% de pobreza infantil, un 17% de segregación escolar o un 13,5% de abandono escolar prematuro. "Nos negamos a aceptar que el mundo sea una carrera entre ganadores y perdedores", agrega destacando el papel de la sociedad civil "para impedir que el miedo, el prejuicio o la ley del más fuerte marquen el camino".