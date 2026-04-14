Excarcelados los padres del bebé maltratado de Barcelona para asistir al interrogatorio de la testigo que alertó de conductas violentas del acusado

Los padres del bebé presuntamente maltratado en Barcelona, R. R. y N. F., fueron excarcelados este pasado lunes y abandonaron durante unas horas los centros penitenciarios donde permanecen por orden judicial desde el pasado 20 de marzo. Ambos comparecieron ante el juez del Tribunal de Instancia de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de la capital catalana, en la Ciutat de la Justícia, para estar presentes en la declaración de la mujer de habla inglesa que explicó al personal sanitario del Hospital de la Vall d’Hebrón que el progenitor investigado tapaba la boca del niño cuando lloraba y zarandeaba la cama de forma brusca, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. Los dos imputados fueron conducidos por la policía y después volvieron, posteriormente, a la cárcel.

El padre y la madre del bebé comparecieron en este interrogatorio de forma presencial porque esa declaración se realizó como prueba preconstituída. Es decir, quedará grabada y se podrá utilizar en el juicio si la mujer, que compartió habitación con el niño presuntamente maltratado, vuelve en su país de origen y no puede testificar de nuevo. Esta diligencia judicial se realiza siempre durante la instrucción de la causa. Los abogados de la pareja se conectaron, en este caso, por videoconferencia.

Las fuentes consultadas por este diario han explicado que la testigo, que compartió habitación con en pequeño presuntamente maltratado y sus padres, volvió a repetir ante el juez lo mismo que había relatado al personal sanitario de la Vall d’Hebron el 18 de marzo, horas antes de que los padres del pequeño fueran detenidos por los Mossos d’Esquadra. El menor ingresó en el hospital dos días antes, el 16 de marzo, después de que el Hospital de Sant Pau lo derivada ante la sospecha de la existencia de un posible mal trato.

"Por favor, ayuden al bebé"

La conversación entre la testigo y los sanitarios, ocurrida el 18 de marzo, se produjo momentos antes de que Vall d’Hebron activara el protocolo de violencia infantil. La mujer, que estaba visiblemente asustada y preocupada por el niño, imploró al personal sanitario de este centro: “Por favor, ayuden al bebé” (“'please, help the baby'”). Añadió que cuando el progenitor le daba el biberón lo hacía con brusquedad y sin cuidado. Incluso precisó que se lo preparaba con agua fría y se lo ponía en la boca con cierta agresividad. Esta situación, añadió la testigo, se producía sin la presencia de la madre.

El mismo informe de Vall d’Hebron incorporado a la causa relata que, entre el 16 de marzo, cuando ingresó el bebé en el hospital, y el 18 del mismo mes, cuando se activó el protocolo, ningún profesional sanitario había advertido un comportamiento inadecuado de los progenitores. Sin embargo, sí expone que, cuando el equipo médico y de trabajo social informó a los padres de las lesiones graves que sufría el pequeño, la madre se mostró muy angustiada, sin poder explicar los motivos por los que se habrían producido estas heridas, al tiempo que el padre no decía nada. La estrategia de la defensa pasa, por ahora, en la posibilidad de que el padre del niño le haya transmitido un gen que puede provocar distrofia muscular. Al menor se le están practicando pruebas genéticas, aunque el forense y la pediatra que trataron al pequeño descartaron que este sufriera una enfermedad rara.