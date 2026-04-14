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El curso 2026-2027

Educació ampliará a quinto de primaria las pruebas de detección precoz de problemas de aprendizaje

Este curso se ha realizado una prueba piloto para detectar problemas de oralidad y lectura en primero y tercero, en la que han participado 25.000 alumnos

El colectivo Clam Educatiu denuncia el ejercicio de "hipocresía flagrante" del Govern eliminando la posibilidad de los centros de conformar sus equipos

Alumnos de educación infantil haciendo una actividad con chocolate en la escuela.

Alumnos de educación infantil haciendo una actividad con chocolate en la escuela. / JORDI OTIX

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El Departament d'Educació ampliará el próximo curso a quinto de primaria las pruebas de detección precoz de problemas de aprendizaje, según ha avanzado 3CatInfo y han confirmado fuentes de la consejería a la ACN. Este año se ha realizado una prueba piloto para detectar problemas de oralidad y lectura en primero y tercero, en la que han participado 25.000 alumnos.

El objetivo es observar las "dificultades que pueden tener los alumnos en el paso hacia la secundaria", según explicó a 3CatInfo la directora general de Educación Inclusiva y Bienestar del Alumnado, Susana Tarapiella.

En el caso de las altas capacidades, se está trabajando en unas pruebas para los tres niveles, mientras que en el de la discapacidad intelectual ligera solo se harán a los alumnos de quinto

Además, se incluirán más elementos a detectar, como las altas capacidades o la discapacidad intelectual ligera. La participación continuará siendo voluntaria.

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En el caso de las altas capacidades, se está trabajando en unas pruebas para los tres niveles, mientras que en el de la discapacidad intelectual ligera solo se harán a los alumnos de quinto.

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