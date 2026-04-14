Provincia
Diego Manuel Agüera regresa como alcalde de La Algaba tras el archivo judicial de la denuncia por acoso a un menor
El alcalde sustituto, José Manuel Gutiérrez Retamino, presentará su renuncia el próximo jueves 16 de abril
El socialista Diego Manuel Agüera volverá a asumir el bastón de mando de La Algaba (Sevilla) después de que el juez haya archivado, el pasado 17 de marzo, la denuncia por presunto acoso a un menor. El regidor, que dimitió el 23 de febrero mientras se instruía el caso, recupera así sus funciones al no apreciarse indicios suficientes para continuar el procedimiento.
Durante su ausencia, la alcaldía del municipio sevillano quedó en manos del edil José Manuel Gutiérrez Retamino, quien ha formalizado su renuncia al cargo con efectos previstos para el próximo 16 de abril, según consta en el documento remitido al Ayuntamiento y al que ha tenido acceso este medio. En su escrito, Gutiérrez Retamino señala que se trata de "una decisión meditada, tomada desde la responsabilidad y el respeto a la institución", y agradece el respaldo recibido tanto del equipo de gobierno como de los trabajadores municipales.
El relevo pone fin a una etapa marcada por la incertidumbre política en la localidad, tras conocerse la denuncia que llevó a Agüera a apartarse para no interferir en la investigación y darse de baja como militante del PSOE de Sevilla. Desde entonces, el equipo de gobierno ha mantenido la gestión ordinaria del municipio, a la espera de la resolución judicial.
Desde el principio de este caso, el equipo de gobierno del ayuntamiento de esta localidad sevillana defendió la "inocencia" del regidor y señaló, a través de un comunicado que "no es la primera vez que el alcalde se enfrenta a una situación similar, basada en acusaciones sin fundamento que con el tiempo han quedado desacreditadas".
Con la renuncia del alcalde en funciones, el Ayuntamiento prepara ahora el retorno efectivo de Agüera, que se producirá previsiblemente en los próximos días. El regidor afronta así una nueva etapa al frente del consistorio, con el reto de recuperar la normalidad institucional y política una etapa de interinidad.
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