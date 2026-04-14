Dos años de cárcel y un millón de indemnización: condena ejemplar a un conductor por atropellar a un peatón en Tarragona

La plaza número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Tarragona ha condenado a R. M. F. a dos años de prisión por un delito de lesiones por imprudencia grave. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, el 17 de febrero de 2023 el condenado circulaba con un BMW que atropelló a la víctima, M. O., de 40 años, cuando cruzaba correctamente por un paso de peatones en el barrio de Bonavista de Tarragona.

A consecuencia del impacto del coche, que circulaba a una velocidad muy superior a la permitida, la víctima salió disparada más de 15 metros e impactó contra un bordillo de la acera. Sufrió lesiones importantes a consecuencia del golpe recibido en las extremidades y en la cabeza y, a causa de las secuelas, su movilidad depende de una silla de ruedas. Es poco habitual que un juzgado imponga una pena de cárcel tan elevada por un accidente que no es mortal, pese a la gravedad de las lesiones que impiden a la víctima valerse por sí misma. Precisamente a causa de las graves secuelas, la aseguradora del condenado deberá indemnizar al atropellado con un millón de euros.

Tramo a 30 km/h

La sentencia, que fue de conformidad entre la acusación y la defensa del condenado, subraya que el conductor circulaba por la T-11 "desatendiendo las normas y deberes más básicos reguladores de la seguridad vial, al no mantener la atención necesaria y constante a la conducción". Por este motivo, "no se apercibió de que un peatón (la víctima) se encontraba cruzando de derecha a izquierda un paso de cebra debidamente señalizado tanto horizontal como verticalmente, llegando a atropellarlo sin realizar maniobra evasiva ni de frenado para evitar el atropello, frenando con posterioridad al impacto".

"La vía donde ocurrió el atropello es de calzada única con doble sentido, con dos carriles por sentido, con límite de velocidad de 30 km/h, en buen estado de conservación, seca, sin obstáculos, con buena visibilidad y tráfico escaso", remarca el juzgado.

Impacto del atropello en Tarragona según consta en la causa / El Periódico

El atropello provocó graves lesiones a la víctima, como traumatismos craneales severos, múltiples fracturas (pelvis, hombro, tibia y peroné) y un edema cerebral grave. El tribunal también remarca que la víctima necesitó para recuperarse "tratamiento médico y quirúrgico" y que estuvo ingresado durante semanas para poder recuperarse de las lesiones graves "que comprometieron la vida del paciente". Sin embargo, actualmente, el hombre se encuentra en silla de ruedas y sufre graves problemas cognitivos que le impiden, incluso, reconocer a sus propios hijos, de 4 y 7 años.

Indemnización alta

Por este motivo, junto a la condena de prisión y a la retirada del permiso de conducir durante tres años y medio, el condenado también deberá indemnizar con un millón de euros. La aseguradora del vehículo deberá hacerse cargo de este pago, según han explicado fuentes judiciales, que añaden que se trata de una de las indemnizaciones más altas para un lesionado por atropello en España en los últimos años.

En este sentido, el letrado Álvaro Machado, de Vosseler Abogados, que representa al atropellado como acusación particular, señala que “las penas privativas de libertad son poco habituales en delitos de conducción imprudente y retiradas de casi cuatro años". “A pesar del endurecimiento de las penas al volante, nos queda mucho camino por delante en favor de las víctimas", indica el abogado.

"Muerte civil"

Además, Machado subraya que, "lamentablemente, se dan casos de sentencias menores para los acusados en siniestros que terminan con víctimas mortales". En este caso, la víctima no ha fallecido, pero el abogado considera su estado como una "muerte civil". "El impacto en su familia es absoluto: que la justicia reconozca la gravedad de la imprudencia con una pena de este calibre es un paso importante, aunque el daño sea irreparable", añade.

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Al tratarse de una condena de conformidad entre las partes y la pena impuesta es inferior a dos años de prisión, el conductor condenado no ingresará en la cárcel. Sin embargo, el tribunal condiciona la suspensión de la ejecución de la pena a que no vuelva a cometer un delito en un periodo de dos años.