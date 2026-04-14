El colectivo Clam Educatiu denuncia el ejercicio de "hipocresía flagrante" del Govern eliminando la posibilidad de los centros de conformar sus equipos

El colectivo Clam Educatiu ha denunciado este martes en la Comisión de Educación del Parlament los "golpes de timón sin sentido" de la conselleria en relación con la autonomía de centros. "En solo cinco semanas hemos pasado de la promesa de ampliación de las plazas perfiladas, anunciadas en la nota de prensa del Departamento de Educación del 27 de enero, a la publicación de la Resolución del 3 de marzo, que limita las plazas perfiladas a un máximo del 3% de la plantilla, suprime plazas vigentes y elimina el procedimiento de entrevista", han criticado Victòria Rivera y Marta Pujadó, portavoces de la plataforma de docentes, que critica lo que considera un "ejercicio de hipocresía flagrante que condena la escuela pública".

A ojos de las representantes de Clam Educatiu -que cuentan con el respaldo de la Associació de Directius de l'Educació Pública (AXIA) y de la Asamblea de Direcciones de Barcelona-, el volantazo del Govern supone una ruptura con el espíritu de la LEC (2009) y el Decreto de Plantillas (2014).

El colectivo siente que el Govern ha usado el decreto de plantillas como moneda de cambio para contentar a los sindicatos, jugada fracasada ya que no ha logrado la buscada paz social

"Un centro educativo es por encima de todo un equipo humano y la resolución del 3 de marzo, una claudicación en toda regla, hace peligrar los proyectos educativos. La anulación de cualquier posibilidad real de elegir al profesorado suma a la escuela en el caos", destacan las portavoces de Clam Educatiu, quienes consideran que "desplazar el foco de las legítimas reivindicaciones del profesorado hacia la limitación de la autonomía de centros es desleal".

Mensaje de desconfianza

"Después de una movilización masiva a favor de la inclusión, de verdad que la reacción del Govern es recortar la autonomía de los centros?", se cuestionan Pujadó y Rivera, quienes añaden que "construir política pública sobre la base de anécdotas es un error". "Nos preocupa el mensaje implícito de desconfianza con las direcciones", añaden desde Clam Educatiu, defensoras de procesos de selección de personal "abiertos, claros y transparentes". "Las malas prácticas puntuales no pueden justificar la parálisis", prosiguen.

Clam Educatiu considera que la autonomía de centro garantiza proyectos sólidos con equipos comprometidos y que, eliminándola, "corremos el peligro de que las familias opten cada vez más por la concertada"

"La autonomía de centro es la garantía de un proyecto sólido con un equipo comprometido; eliminándola corremos el peligro de que las familias opten cada vez más por la concertada; no queremos que la escuela pública sea subsidiaria de la concertada", zanjan desde el colectivo, que siente que el Govern ha usado el decreto de plantillas como moneda de cambio para contentar a los sindicatos, jugada fracasada, ya que no ha logrado la buscada paz social.

Conflicto abierto

La derogación del decreto de plantillas es de hecho, un punto de unión entre las reivindicaciones del conjunto de sindicatos, los firmantes de pacto -CCOO y UGT- y los que siguen en pie de guerra (Ustec, Professors de Secundària, la CGT y La Intersindical.

La comparecencia en el Parlament de Clam Educatiu, arropados por dos colectivos de direcciones, se produce el mismo día en el que Ustec, el sindicato mayoritario en educación, ha enviado al conjunto de docentes una consulta para decidir las próximas movilizaciones en las que se plantean desde dos días de huelga hasta un parón indefinido. Unas movilizaciones que persiguen una serie de cosas que comporten los miembros de Clam Educatiu -como más recursos para la escuela inclusiva o la disminución de ratios-, por lo que la plataforma -cuyos miembros han salido en los últimos meses a la calle junto al conjunto de docentes- lamentan que el Govern precisamente haya puesto el foco de entre todas las demandas sindicales en las que recortan autonomía a las direcciones. "La única de las popuestas que no tenía coste económico, aunque sí lo tiene y mucho, en calidad educativo", consideran desde la plataforma.