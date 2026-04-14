Primer año sin colas en los puestos de comida de Coachella: ¿'Milagro Ozempic' o puestos de mala calidad?

Coachella es un festival anual de música que se celebra en el desierto de Indio, en California (Estados Unidos). Esta fiesta reúne a artistas internacionales de distintos géneros como pop, rock, electrónica e hip-hop, que, junto con unas instalaciones artísticas, moda y su cultura pop, ha acabado convirtiéndose en uno de los eventos musicales más influyentes del mundo.

Este año, el festival se ha celebrado el pasado fin de semana del 10 al 12 de abril, y continuará con la segunda fecha el fin de semana del 17 al 19 de este mes. Además, cuenta con una cartelera llena de estrellas como pueden ser Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Karol G. Esta última se ha convirtido en la primera artista latina en encabezar el Festival de Coachella con una actuación explosiva y llena de sensualidad.

Lejos de todas los focos y los artistas, hay un elemento que ha llamado mucho la atención en las redes sociales y a los asistentes del festival. Teniendo en cuenta que este pasado fin de semana Coachella atrajo a más de 125.000 personas, la gente se ha sorprendido con las colas casi inexistentes que han tenido los puestos de comida que ofrece el festival.

El usuario de TikTok Bran Flakezz ha publicado un video en el que declara que el Ozempic es el culpable de esta situación. El chico, que cuenta con 1,4 millones de seguidores en TikTok, ha declarado que no había nadie en los puestos de comida a las seis de la tarde (una de las horas en que más gente está en el festival) por el efecto de Ozempic. El vídeo cuenta con 2,6 millones de visualizaciones en el primer día de publicación.

"Gracias a Ozempic por las filas de comida cortas"

Según National Geographic, el Ozempic es un medicamento, cuyo componente activo es la semaglutida, que se ha revelado como una herramienta efectiva en la lucha contra la obesidad, aunque inicialmente fue desarrollado para tratar la diabetes tipo 2. Este fármaco reduce la ingesta de alimentos al disminuir el apetito y ralentiza la digestión en el estómago, lo que a su vez ayuda a reducir la grasa corporal.

Otros perfiles como la usuaria 'erth2emily', que también se han sumado a esta declaración. Esta chica ha publicado un vídeo, que cuenta con más de 30.000 visualizaciones, en el que enseña todo lo que ha comido en el primer día del festival. En la publicación se aprecia cómo muchos puestos de comida están vacíos. Además la chica añade en la descripción del TikTok: "Todo mi cariño para mis chicas Ozempic, gracias por mantener las filas para la comida cortas".

Aunque otros 'influencers'' apuntan a la calidad de las opciones. La 'tiktoker' Rotii Brown ha querido responder y dar su punto de vista sobre toda esta especulación del Ozempic. Según una de sus últimas publicaciones de su perfil, asegura: "Escuché a alguien decir que nadie come porque todos están en Ozempic, pero creo que es porque la comida simplemente no es muy buena".

Esta declaración de Rotti Brown podría ser la explicación más razonable, ya que incluso el propio Bran Flakezz ha subido otro video en el que asegura que el precio de la comida no es relevante en esta situación. Esto se debe a que también hay puestos de comida gratis que están totalmente vacíos.