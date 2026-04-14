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Accidente mortal

Cierran la vía de escalada de Montserrat donde murió un hombre este sábado

El Patronato de la Montaña de Montserrat desequipará el sector del Columpi, donde ocurrió el accidente

Muere uno de los escaladores heridos en Montserrat al caerles piedras encima

La víctima mortal del accidente de escalada en Montserrat era un vecino de Barcelona

Cierran la vía de escalada de Montserrat donde murió un hombre este pasado sábado

Cierran la vía de escalada de Montserrat donde murió un hombre este pasado sábado / Patronat de la Muntanya de Montserrat

Eduard Font Badia

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El Patronato de la Montaña de Montserrat ha cerrado el acceso y desequipará definitivamente el sector de escalada del Columpi, donde el sábado hubo una caída de piedras que provocó la muerte de un joven de Barcelona y heridas graves a su acompañante de Badalona. La mujer todavía se está recuperando de las heridas en el Hospital de Bellvitge.

A raíz de una inspección realizada por la Unidad de Intervención de Montaña (UIM) de los Mossos d'Esquadra como consecuencia del accidente del sábado, se ha constatado que diversas vías de escalada presentan un riesgo elevado de caída de piedras de diferentes dimensiones. La observación se llevó a cabo al día siguiente del accidente en la zona, mediante un reconocimiento aéreo con helicóptero policial y una inspección sobre el terreno a pie de vía.

Varías vías con riesgo elevado

Durante esta revisión se detectó que las vías identificadas, Lady Sue, La Gordi, Del Xavi, La Fácil y de la Marta se encuentran en un entorno especialmente inestable, con numerosos bloques y fragmentos de roca acumulados a lo largo de la canal y en puntos elevados de la pared. En algunos casos, estos materiales han quedado retenidos por pequeños arbustos o irregularidades del terreno, hecho que incrementa el riesgo de que se desprendan en cualquier momento. Además, este mismo martes se ha estado realizando una inspección con drones por parte del Institut Cartogràfic de Catalunya.

Ante esta situación, y con el objetivo de prevenir nuevos accidentes, se ha procedido al cierre preventivo del sector de escalada afectado. La zona ha sido señalizada provisionalmente con cinta policial para advertir del peligro a los usuarios que se puedan acercar, y se prevé reforzar la señalización con carteles informativos visibles. El parque natural recuerda a los escaladores y visitantes la importancia de respetar las restricciones temporales y la señalización de seguridad, especialmente en zonas donde existe riesgo natural de desprendimientos. Estas medidas tienen como finalidad preservar la seguridad de las personas y garantizar una práctica responsable de las actividades de montaña.

Una de las vías con más escaladores

Desde el Patronato de la Montaña de Montserrat se ha "lamentado profundamente el terrible accidente", pero reconocen que "no se pueden revisar las casi 4.000 vías de escalada que tiene Montserrat. Las revisiones en los lugares donde hay gran afluencia de público, como el monasterio, los aparcamientos o las cuevas, se hacen periódicamente, pero en el resto es imposible", según Xavier Aparicio, gerente del Patronato.

La zona donde ocurrió el accidente del sábado, la de Can Jorba, "es una de las más conocidas, una de las que concentra más escaladores". Según Aparicio, está muy cercana a un aparcamiento "que casi siempre está lleno". Hay zonas de la montaña donde la escalada está más controlada, "regulada por temas como la nidificación de algunas aves, pero no es el caso del sector afectado, donde la escalada era libre".

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Ahora estarán a la espera de los resultados del análisis que puedan hacer los técnicos, pero en "pocos días se procederá a desequipar las vías. Primero estudiaremos a quién pertenecían, para comunicar el hecho, y después se desinstalarán".

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