Catalunya impulsa una Ley de Transición Hídrica para culminar el "cambio de modelo" en la gestión del agua

El Govern trata de arpovechar la época de embalses llenos para consolidar lo que se define con un "cambio de modelo" a la hora de gestionar el agua. La sequía obligó a actuar con medidas de urgencia: se explotaron nuevos pozos, se pusieron en marcha obras para producir más agua y se limitó la demanda de agua. No obstante, quedaba pendiente crear un marco estable para fijar prioridades, obligaciones y criterios de planificación con el objetivo, cuestionado por el sector ambiental, de dejar de depender de la lluvia para disponer de agua.

Este marco se traducirá en la futura Ley de Transición Hídrica. "Es una normativa que nace con la voluntad de anticiparnos a futuros escenarios y de tener más capacidad de adaptación a la nueva realidad climática", ha asegurado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. El anteproyecto de ley, del que este marte se ha presentado la memoria preliminar, irá más allá de las medidas e infraestructuras planificadas para los próximos años. "La idea es presentar un texto con una mirada integral sobre el ciclo del agua que siente las bases de una gestión hídrica pionera y sostenible", ha añadido la consellera.

Barcelona 13/04/2026 Sociedad Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) del Besós. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

El documento aprobado iniciará ahora un periodo de exposición pública de dos meses en el portal de transparencia, el primer paso antes de llegar a convertirse en una ley que el Ejecutivo catalán aspira a aprobar antes de que termine la legislatura. Fuentes del Departament aseguran que el texto se apoya en diagnósticos previos, aportaciones técnicas y distintos procesos de participación acumulados durante los últimos años.

Nuevas fuentes de agua

El cambio de modelo no debe centrarse únicamente en la gobernanza ni limitarse a sumar nuevas obras, sino a actuar a la vez sobre la oferta y la demanda. El Govern, con el director general de Transición Hídrica, Jordi Agustí, al frente, ha estudiado diferentes experiencias europeas y apuesta por una fórmula mixta para reforzar la seguridad hídrica, diversificar los recursos disponibles y garantizar la sostenibilidad ambiental.

La ley incluirá el uso de nuevos recursos como el agua desalinizada y regenerada. Sobre la utilización del agua residual saneada como una fuente de agua 'prepotable', se prevé que la normativa incluya una fórmula para poder suministrar esta agua aunque la situación no sea de emergencia, como ya adelantó EL PERIÓDICO. Esta medida, junto con el uso de las desalinizadoras, está pensada para aliviar los acuíferos, que deben recuperarse, y también para dejar de extraer agua del río Ter y consumirla en Barcelona. En cuanto a las desalinizadoras, se mantiene la previsión, aunque con retrasos, para construir dos nuevas plantas en la desembocadura del Tordera y el Foix, y más adelante, otra en el tramo final del río Muga (Alt Empordà).

El curso del río Besòs. / Jordi Otix / EPC

El nuevo esquema pretende consolidar una lógica menos vulnerable a los ciclos de sequía, especialmente en un contexto mediterráneo cada vez más expuesto a episodios extremos. El Govern sitúa a Catalunya dentro de un foco de presión compartido con otros territorios del sur de Europa, como Italia, Grecia o el resto de España, donde la irregularidad de las precipitaciones obliga a revisar la planificación hídrica. En ese escenario, la ley busca convertir en estructurales algunos de los cambios activados durante la crisis.

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Entre los pilares del nuevo modelo, además de la desalación, la regeneración y la reutilización potable indirecta, se quiere consolidar el río Besòs como segunda fuente principal para el área de Barcelona. En este río, de cara a 2030, se replicará la estrategia que ya está en marcha en el Llobregat y se construirán nuevas potabilizadoras y regeneradoras. La idea es que el 40% del agua que se consume en Barcelona proceda de este río. El mensaje del Govern es que ahora, con menos presión que en los peores momentos de la sequía, existe margen para desplegar con "más serenidad" un cambio de modelo que permita a Catalunya depender cada vez menos de la lluvia.