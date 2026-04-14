Catalunya aumenta un 20% el transporte sanitario: 1.600 ambulancias, tecnología avanzada y 2.000 millones de inversión

El Sistema de Emergencias Médicas(SEM) desplegará a partir de este miércoles 15 de abril el nuevo contrato de transporte sanitario en Catalunya. Lo hará en Terres de l'Ebre y progresivamente, hasta finales de junio, se aplicará en el resto de las 10 regiones sanitarias. Este nuevo modelo de traslados sanitarios supone una inversión de 2.000 millones de euros en los próximos cinco años. Desde el Govern se subraya que esta renovación contractual supone una transformación estratégica de la atención extrahospitalaria con una mejora de la eficiencia operativa, de la tecnología de la electromedicina que se aplica y de la equidad en el acceso al sistema de salud.

El nuevo modelo asistencial comporta la renovación de todas las ambulancias: las que realizan transporte sanitario urgente y no urgente. En total serán 1.600 vehículos, 220 más que en el anterior contrato. De esta forma, habrá 439 ambulancias urgentes y otras 1.100 para transporte no urgente, lo supone un aumento de la flota del 20%. Con el nuevo concurso se crean tres nuevas tipologías de vehículos asistenciales para dar servicio a las nuevas necesidades y casos de poca complejidad, con la intención de mejorar la eficiencia.

Vida útil de 10 años

Así, habrá 23 unidades de Apoyo Logístico Sanitario que servirán para traslados urgentes y no urgentes y que llevarán los equipamientos necesarios para dar respuesta a accidentes con múltiples afectados y para trasladar a psicólogos u órganos y abordar situaciones extraordinarias de emergencia. También se destinarán 28 ambulancias polivalentes que transportarán pacientes de baja complejidad o personas con un peso superior a los 170 kilos. Finalmente, habrá 22 unidades lanzaderas, que son eléctricas, exclusivamente para trasladar a sus domicilios a pacientes que hayan recibido el alta hospitalaria o hacer traslados a ambulatorios cercanos.

Desde el SEM se remarca que las ambulancias tienen una vida útil de 10 años y que la mayoría que están en funcionamiento empezaron el servicio hace 11. Por este motivo se realizó una macroinspección a la espera de la entrada en vigor del nuevo contrato para conocer su estado. Con la concesión actual se dispone de nuevos vehículos.

Tecnología avanzada

Una de las principales novedades de las ambulancias de emergencia es la incorporación de tecnología sanitaria avanzada que permite hacer una orientación diagnóstica más precisa en el mismo lugar del incidente. Así, se harán ecografías y analíticas de sangre con un resultado inmediato que facilitará iniciar un tratamiento de forma inmediata y acudir al centro hospitalario más adecuado según la gravedad del paciente, tal como explica, la directora del SEM, Anna Fontquerni.

El Servei d’Emergències Mèdiques, presenta los nuevos modelos de ambulancias / Ferran Nadeu

En este sentido, Fontquerni señala que, ya en las ambulancias, se podrá esclarecer si el paciente sufre una infección o una anemia grave, así como una hemorragia interna, por lo que "se podrá tomar una decisión en tiempo real más rápida y segura". Además, ha añadido que este nuevo modelo asistencial significa "un antes y un después" en el traslado de pacientes, con un "importante salto cualitativo" de los profesionales.

Anna Fontquerni recuerda que se podrá dar cobertura de forma simultánea a más servicios y que los profesionales sanitarios están mejor preparados para atender "a unos pacientes que han cambiado su forma de demandar este transporte en los últimos 10 años".

Nuevos elementos

Las ambulancias también incorporan otros elementos como monitor-DEA, material para hacer torniquetes, mejoras de retención infantil y de transporte especializado, una mochila para la gestión de incidentes con múltiples afectados y vehículos con ordenadores actualizados. Además, habrá más canales de radio para el sistema de emergencias y aumenta de 20 a 100 los compartidos con otros cuerpos de seguridad y emergencias.

Los nuevos vehículos disponen de más luces, en zonas laterales, frontales y posteriores, una imagen totalmente renovada que garantiza más visibilidad y seguridad tanto de día como de noche a más de 500 metros de distancia y más elementos reflectantes. Cada ambulancia contará con un aparato que funciona con aire y genera un sonido imperceptible para los humanos pero no para los animales, que de esta forma no cruzarán la carretera ante una emergencia.

Más personal

El nuevo contrato de transporte sanitario también supone la contratación de 600 técnicos. Desde el SEM se subraya que el modelo se centra en una planificación con criterios técnicos que incluyen datos desde 2016 y las necesidades de los pacientes. También se han tenido en cuenta cambios demográficos y de orografía del territorio. A partir de esta información el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha elaborado un mapa interactivo para la distribución del transporte sanitario garantizando una "cobertura más eficiente".

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El año pasado el SEM gestionó unos 2,8 millones de alertas sanitarias, que se tradujeron en 2,1 millones de incidentes. Un 52% de ellos se resolvieron sin necesidad de movilizar ambulancias ni médicos asistenciales. De media, el sistema atiende a 7.600 alertas diarias y unos 6.000 incidentes.