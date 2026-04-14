El campus de Manresa de la Universitat de Vic solicita impartir estudios de Psicología

UManresa, campus que pertenece a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), ha solicitado a los órganos de gobierno de la institución poder ofrecer el grado en Psicología en un futuro próximo.

Esta voluntad, sin embargo, ha encontrado reticencias en Vic. Cinco exdecanos del consejo asesor de la Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia (FETEP) han cuestionado que se dupliquen estudios que actualmente ya se ofrecen en el campus de Vic, según un documento al que ha tenido acceso el diario 'El 9 Nou' de Vic. También se ha interesado en Psicología el Campus Docent Sant Joan de Déu, centro adscrito a la UVic-UCC.

La Facultad de Ciencias Sociales de UManresa presentó formalmente su solicitud a principios del mes pasado, siguiendo la normativa interna de la universidad.

Según han manifestado a este diario fuentes oficiales de la UVic-UCC, como en todos los procesos para ampliar la oferta académica, este es el primer paso a seguir.

A partir de ahora, la Facultad de Ciencias Sociales del campus Manresa y la de Educación, Traducción, Deportes y Psicología del campus Vic mantendrán conversaciones para explorar la vía más adecuada para dar respuesta y concreción a la propuesta. La decisión última será del consejo de gobierno.

Documento de los exdecanos

Los exdecanos cuestionan que se pongan en marcha dos grados más en Psicología dentro de la misma UVic-UCC. Firman Francesc Codina, Assumpta Fargas —que fue rectora de la Universitat de Vic entre 2006 y 2010—, Eduard Ramírez, Joan Solé y Antoni Tort.

Lo primero que hacen es expresar su apoyo a la actual decana, Milagros Naranjo, de quien reconocen su liderazgo «que se manifiesta en la cohesión y en el buen clima del profesorado y del personal de servicios».

Dicho esto, ponen en duda el modelo de gobernanza de la universidad que, según dicen, presenta fisuras a causa de la doble jerarquía, patronato/rectorado, que en determinados casos "provoca desequilibrios que afectan gravemente a la actividad académica". Valoran positivamente la trayectoria de la federación universitaria, aunque alertan del peligro de que "los centros federados y los adscritos actúen por cuenta propia". Consideran asimismo que la parte académica debería tener más peso frente a los patronatos.

Consideran que "en el caso de los grados de Psicología, quien debe poner todo su potencial acreditado a disposición de la universidad es la FETEP, que, precisamente, no considera que la implantación de dos grados más de Psicología sea prudente o conveniente".

Actualmente, en el campus UManresa se pueden cursar 10 grados. En el campus Vic, 28. De estos, cinco se ofrecen en ambos campus: ADE, Fisioterapia, Enfermería, Educación Infantil y, a partir de septiembre, también Derecho. Comparten estudios de Medicina y Odontología.