Identificado un biomarcador para determinar si la inmunoterapia puede funcionar en cáncer colorrectal

Un estudio liderado por el Hospital del Mar Research Institute (HMRIB), el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB Barcelona) y el área de oncología del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERONC) ha hallado una proteína en las células no tumorales del microentorno del cáncer que podría servir para determinar qué pacientes podrían beneficiarse del tratamiento con inmunoterapia en cáncer de colon y recto.

El trabajo, publicado en la revista Gut, se centra en la proteína CTHRC1(+)CAFs, presente en una población de fibroblastos asociados al cáncer. Estas células del tejido conectivo forman parte del entorno de los tumores y favorecen su proliferación, según ha informado el Hospital del Mar en un comunicado difundido este martes.

El informe explica que se ha necesitado un "complejo proceso de validación multidisciplinario" para comprobar el potencial papel de esta proteína como biomarcador mediante pruebas inmunocitoquímicas que se aplican cotidianamente en los servicios de Patología, en este caso de colon y recto. También ha sido necesario testar si realmente CTHCR1(+1)CAFs mantiene una capacidad proliferativa

Capacidad predictora de cáncer

Primero se estudió el potencial de los marcadores predictivos de respuesta a tratamiento en 17 cohortes con muestras de cerca de 3.000 pacientes; después se analizó el ARN de las células tumorales de forma individual para determinar cuáles eran más prometedoras, y en último lugar, se determinó qué proteínas expresaban una proteína. Tras este proceso de verificación se identificó como únicamente las células que expresaban una proteína en concreto, CTHRC1(+)CAFS, retenía su capacidad predictora de cáncer.

Los resultados se validaron con muestras de pacientes que habían recibido diferentes tratamientos en diversos centros hospitalarios nacionales e internacionales entre los cuales estaban el Hospital Clínico Universitario de València, el Hospital de Can Ruti y el Hospital del Mar.

Alexander Carlon, uno de los investigadores principales del estudio y coordinador del Grup Recerca Translacional en Microentorn Tumoral del HMRIB, destaca el éxito del proceso: "El marcador que hemos validado mantiene un robusto cuerpo predictivo y de capacidad pronóstica a las cohortes de pacientes".

Efectividad de la inmunoterapia

El trabajo indica que la presencia de CTHRC1(+)CAFs permite determinar el estado de las células inmunitarias dentro del tumor y su capacidad para actuar sobre células neoplásicas, y que su utilidad "no se limita a los pacientes que hasta ahora se consideraba candidatos a recibir este tratamiento".

La jefa de la sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital del Mar y participante en el estudio, Clara Montagut, ha explicado que el biomarcador "permite mejorar la selección de pacientes que potencialmente se pueden beneficiar del tratamiento con inmunoterapia".

"Podría servir para guiar las estrategias terapéuticas de los pacientes con cáncer de colon y recto", añade Montagut y los resultados podrían ser aplicados a otros tipos de tumores, como el de mama o el de pulmón.

Asimismo, el biomarcador también puede servir para determinar el pronóstico de los pacientes mediante la actividad de la citocina del entorno tumoral TGF-beta, vinculada a una peor evolución de la enfermedad.