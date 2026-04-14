Aragón bate todos los récords en inversión extranjera: solo en 2025 atrae casi lo mismo que en las tres décadas anteriores

El buen momento económico que atraviesa Aragón comienza a reflejarse en los datos macroeconómicos del país. En ese sentido, la comunidad cerró el pasado 2025 batiendo todos los récords de captación de inversiones extranjeras, con más de 3.387 millones de euros que la sitúan como la tercera que más capital atrajo, tan solo superada por Madrid, que lidera la tabla con mucha distancia aprovechando el tirón de la capital (15.970 millones), y por Cataluña, aunque con esta última se ha reducido la distancia considerablemente, a poco más de 1.100 millones de euros de distancia.

Una escena en la que tienen mucho que ver los centros de datos, ya que de los 3.387 millones de euros, hasta 2.500 corresponden a empresas del sector de los servicios de información, según las últimas cifras del Datainvex, herramienta que mide la inversión exterior en España y que depende del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ahora adscrito a la Vicepresidencia Primera del Gobierno con Carlos Cuerpo a la cabeza.

Por poner en situación, en la serie histórica que abarca desde 1993, primer año en el que empezaron a contabilizarse estos datos, hasta 2024, último curso del que se tenían cifras oficiales hasta ahora, Aragón había captado 4.574 millones de euros. Es decir, solo en 2025 la comunidad atrajo casi el mismo volumen de inversiones de empresas extranjeras que en las últimas tres décadas juntas. Ahora, al hablar del período 1993-2025 el total se va por encima de los 7.961 millones, con más del 42% aglutinados en el último y prolífico curso.

David Blázquez, responsable de relaciones institucionales e infraestructura de AWS en España y Portugal, con el presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, en la presentación de la expansión de centros de datos. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Y la comparativa es todavía más grotesca si se compara con los dos años anteriores. En 2023, Aragón captó 263,3 millones de euros. En 2024, algo más de 793 millones. Esto es, ha multiplicado por 12 la atracción económica en solo dos años y la ha cuadruplicado en los últimos doce meses. Tras los servicios de información, los más de 800 millones restantes provienen de multitud de campos, muy diversificados, con algunos ejemplos como los 98,5 millones correspondientes a la energía.

EEUU a la cabeza

Por países, Estados Unidos, con multinacionales tecnológicas como Amazon Web Services, la única que hasta ahora tiene centros de datos en operación (en los campus de Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro), lidera con muchísima distancia el volumen de las inversiones, con 3.097 millones de euros comprometidos en Aragón en 2025. Después aparecen otras potencias como China, aunque muy por debajo (92,4 millones), seguidas de otras como el Reino Unido (73,9 millones) o Dinamarca (69,8 millones), esta última muy ligada al sector de las renovables.

Con todo, la previsión es que estas cifras sigan al alza en los próximos años. Los centros de datos serán, una vez más, el motor detrás de las principales inversiones. AWS ha elevado sus previsiones por encima de los 33.000 millones y otros gigantes como Microsoft, Blackstone o Vantage también se sumarán a la ola tecnológica aragonesa con sus respectivas inversiones milmillonarias, así como Diamond Foundry, con 1.000 millones previstos en la fallida planta de Becton Dickinson como parte de la industria de los chips.

Representantes políticos y de CSE, la empresa conjunta creada por CATL y Stellantis, en el acto de colocación de la primera piedra de la gigafactoría de Figueruelas. / Jaime Galindo

También se prevé el crecimiento de China, en este caso tras la importante apuesta de CATL, en colaboración con la europea Stellantis, en la gigafactoría de baterías de Figueruelas, que iniciará su producción en los próximos meses de forma parcial. Esta inversión promete además generar un ecosistema en torno a la planta zaragozana con proveedores asiáticos de la propia CATL, como BYN (que invertirá más de 40 millones dentro del ciclo de reciclaje de las propias baterías eléctricas), así como de Leapmotor, que producirá desde la fábrica sus coches eléctricos y ya ha traído consigo otras inversiones simultáneas en Borja o Mallén.

El auge de Zaragoza y Huesca, con Teruel a la espera

Pero este auge inversor que está captando Aragón no se refleja únicamente en la comunidad en su conjunto. Las provincias de Zaragoza y Huesca han protagonizado el mismo subidón y se sitúan como la tercera y la quinta con mayor atracción de inversiones en el último año. Madrid y Barcelona lideran la clasificación y Sevilla es la cuarta, aunque si se mide únicamente el capital y el patrimonio, sin contabilizar las operaciones "intragrupo" (movimientos dentro de conglomerados ya presentes en el territorio), Huesca queda por encima de la provincia andaluza, con 732,8 millones atraídos en 2025.

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Mientras, en Zaragoza se captaron más de 2.500 millones de euros, siendo superada únicamente por Barcelona (4.025 millones) y Madrid (15.970 millones). Teruel, que en 2024 había sido la séptima provincia (la primera aragonesa) con un mayor volumen de inversión extranjera, registró el último curso 112 millones de euros, aunque los anuncios, de nuevo ligados a los centros de datos, en La Puebla de Híjar y Azaila, hacen prever un auge en el medio plazo, sin perder de vista un aeropuerto cada vez más pujante en el sector aéreo y aeroespacial industrial.