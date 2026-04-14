Tragedia ferroviaria
Adif comunica a la jueza la falta de vigilancia sobre el carril recogido en el lugar del accidente de Adamuz
El administrador informa de que los cupones permanecen en una explanada en la base de Hornachuelos porque no es posible custodiarlos en las naves debido a su volumen. La Guardia Civil le ha apercibido de su posible responsabilidad penal en caso de daño
Pilar Cobos
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado al Tribunal de Instancia de Montoro, que investiga el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), de su falta de vigilancia sobre los trozos de carril que han sido trasladados en las últimas semanas a la base de AVE de Hornachuelos para su depósito judicial por la Guardia Civil.
En un informe remitido por la Policía Judicial a la plaza 2 de Instrucción de Montoro el 31 de marzo pasado, Adif hace constar que los 15 cupones recogidos en la zona de la catástrofe se encuentran en una explanada exterior "sin vigilancia, tanto de personal como de grabación", porque, debido a su volumen, no es posible custodiarlos dentro de las naves de almacenamiento.
Una rotura de carril o de una soldadura, la hipótesis central
Precisamente, los investigadores de la tragedia apuntan a una rotura de carril o de una soldadura como hipótesis central del origen del siniestro, y permanecen a la espera de realizar análisis metalográficos para esclarecer lo ocurrido. La jueza instructora del procedimiento ordenó, el 18 de marzo pasado, la retirada y custodia de los trozos de vía encontrados sobre el terreno durante una inspección ocular.
Fueron sustituidos por Adif en febrero y marzo pasados, en actuaciones enmarcadas por la empresa en sus labores de mantenimiento de la vía. En concreto, uno de estos materiales presentaba un defecto en el control de calidad. Los trabajos generaron cierta polémica por carecer de autorización judicial.
Un recinto sin control de acceso
Ahora, el administrador solicita al juzgado que "si no se considerara suficiente, se indique expresamente en qué condiciones debe quedar o incrementar la protección para que Adif realice las gestiones necesarias, e incluso si fuera necesario el traslado a otro lugar". A esto añade que "el recinto no dispone de control de acceso de personal, siendo personal de varias empresas las que a diario entran en las instalaciones".
Esta manifestación ha tenido lugar después de que la Guardia Civil haya apercibido a Adif de su obligación de conservar los materiales, haciéndole saber que "el incumplimiento de las obligaciones inherentes al depósito judicial, así como la sustracción, ocultación o daño de los efectos bajo su custodia, puede ser constitutivo de infracción penal".
Suscríbete para seguir leyendo
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional
- Avance quirúrgico: el Hospital de Bellvitge realiza dos doble 'by-pass' para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- El último truco de las estafas telefónicas: “Me ha faltado al respeto, el departamento de penalizaciones le multará con 185 euros
- Sonia Pernas, oncóloga: 'En cáncer de mama precoz muchas pacientes siempre sienten la espada de Damocles
- La Seguridad Social activa una ayuda de hasta 733 euros al mes para jóvenes que viven con sus padres
- En el pueblo somos como una familia': Mariona, Pol y Agustí, tres jóvenes que revitalizan un municipio rural de Barcelona