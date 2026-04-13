Sin daños estructurales
Tres afectados por una explosión en un laboratorio del centro tecnológico Eurecat de Manresa
Una persona ha sido trasladada al hospital Sant Joan de Déu de Manresa a causa del incidente
La mezcla de dos sustancias incompatibles ha provocado una deflagración contaminante pero con efectos limitados al incidente
Eduard Font Badia / Andrea Izquierdo
Una explosión ha obligado a evacuar el edificio del centro tecnológico Eurecat de Manresa, en la plaza de la Ciència. Los servicios de emergencias han recibido un aviso a las 11.43 horas por una deflagración en un laboratorio químico, que ha dejado a tres personas afectadas. Dos han sido dadas de alta en el mismo lugar de los hechos, mientras que una tercera ha tenido que ser trasladada por el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) al Hospital Sant Joan de Déu de Manresa con pronóstico menos grave.
Las primeras informaciones apuntan a que el incidente se ha producido por la mezcla de sustancias incompatibles. Según han confirmado los Bombers, la reacción es contaminante, pero ha quedado localizada y no se propaga por el aire. Por este motivo, los Bombers han desplegado seis dotaciones, una de ellas del grupo de Riesgo Químico y personal del Grup d'Intervencions en Riscos Tecnològics (GRIT), que ha activado el protocolo de seguridad para accidentes de este tipo.
Vuelta al trabajo
De momento, los trabajadores, que fueron evacuados cuando se registró el incidente, han podido volver temporalmente en pequeños grupos para recoger sus pertenencias. Se desconoce si durante la jornada de hoy podrán retomar la actividad.
En cuanto a las afectaciones materiales, la explosión, que se ha producido en la segunda planta del edificio, ha causado daños en un tabique y en el techo. A poca distancia había un depósito de hidrógeno que, afortunadamente, no se ha visto afectado. En cualquier caso, no se han registrado daños estructurales.
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