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La portada de EL PERIÓDICO del 13 de abril de 2026

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La portada de EL PERIÓDICO del 13 de abril de 2026 / 5

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Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 13 de abril de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 13 de abril de 2026

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