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Servicio Canario de Salud

La NASA firma un acuerdo con Canarias para emergencias en futuras misiones aeroespaciales

Una delegación de la agencia espacial estadounidense visita las instalaciones del Hospital Universitario de Canarias para conocer sus capacidades asistenciales e instalaciones

La NASA visita el HUC

La NASA visita el HUC / Andrés Gutiérrez

Clara Santamaría

La Laguna
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Canarias lleva un tiempo en el punto de mira de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) por su situación estratégica. Pero no ha sido hasta hoy cuando ese interés se ha materializado en un acuerdo de colaboración con el Servicio Canario de la Salud (SCS) para emergencias que puedan surgir en futuras misiones aeroespaciales, en el marco del programa Artemis para el regreso del ser humano a la Luna. "Nos han elegido como posible zona de referencia para emergencias en la costa oeste africana, la macaronesia y parte de la costa europea", señaló esta mañana el director del SCS, Adasat Goya, durante la visita de una delegación de la NASA al Hospital Universitario de Canarias (HUC) para conocer sus instalaciones.

El encuentro, liderado por el director médico James Polk, se enmarca en la ronda de encuentros que mantendrá la delegación de la NASA en Canarias para conocer las capacidades del Archipiélago. De hecho, y en la misma línea, la delegación asistirá mañana al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para conocer también los recursos del centro. Y es que estos dos complejos hospitalarios, así como el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Salvamento Marítimo en Tenerife, serán quienes se encarguen de prestar esa asistencia sanitaria en el caso de operaciones de rescate de astronautas o activación de escenarios de contingencias en el Atlántico.

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Prestación de servicios

La colaboración engloba desde la asistencia al rescate hasta la prestación de servicios sanitarios. Aunque la NASA ha prestado especial atención a la cámara hiperbárica del centro, los servicios de traumatología y radiodiagnóstico, y las unidades de críticos. "Es una oportunidad histórica de colaboración que pone en valor la capacidad del SCS y de sus trabajadores", agregó Goya.

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