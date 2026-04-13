Los Mossos investigan la muerte de un joven de 22 años en Lleida tras precipitarse de un tercer piso

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un joven de 22 años en Lleida tras precipitarse de un tercer piso y que "podría" deberse a una pelea con sus compañeros de piso, han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'Segre', los hechos se producieron este domingo al mediodía y la víctima falleció de madrugada en el Hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense tras ser trasladada en estado muy grave.

La policía catalana mantiene la investigación abierta.