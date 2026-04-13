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Suceso en Catalunya

Los Mossos investigan la muerte de un joven de 22 años en Lleida tras precipitarse de un tercer piso

La policía autonómica apunta que podría deberse a una pelea con sus compañeros de piso

Varias patrullas de los Mosos d'Esquadra.

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Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un joven de 22 años en Lleida tras precipitarse de un tercer piso y que "podría" deberse a una pelea con sus compañeros de piso, han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'Segre', los hechos se producieron este domingo al mediodía y la víctima falleció de madrugada en el Hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense tras ser trasladada en estado muy grave.

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La policía catalana mantiene la investigación abierta.

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