Suceso en Catalunya
Los Mossos investigan la muerte de un joven de 22 años en Lleida tras precipitarse de un tercer piso
La policía autonómica apunta que podría deberse a una pelea con sus compañeros de piso
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un joven de 22 años en Lleida tras precipitarse de un tercer piso y que "podría" deberse a una pelea con sus compañeros de piso, han confirmado fuentes policiales a Europa Press.
Según ha avanzado 'Segre', los hechos se producieron este domingo al mediodía y la víctima falleció de madrugada en el Hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense tras ser trasladada en estado muy grave.
La policía catalana mantiene la investigación abierta.
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