Marta Castillo, pediatra: "Hay países en los que los pacientes ya se visitan por videollamada desde casa"

Durante la pandemia, cuando el sistema sanitario estaba del todo saturado, muchos pediatras tuvieron que dar apoyo a enfermeras de otros centros para visitar a niños y ese apoyo lo daban por vía telefónica. Esto llevó a Marta Castillo, la única pediatra del CAP Cardona desde hace una década, que combina este trabajo con la investigación, a pensar si es posible implementar un nuevo modelo de videoconsulta —con videollamadas entre la enfermera que está con el paciente y la pediatra que está en el CAP— para garantizar que los niños de entornos rurales, donde no tienen un centro de atención primaria cerca, puedan ser tratados como los que sí lo tienen.

Justamente en esto se centra su tesis, un estudio titulado Evaluación de la viabilidad, la adecuación diagnóstica y la aceptación de un modelo de videointerconsulta pediátrica aguda en la atención primaria del ámbito rural de Catalunya, que se enmarca en la apuesta del Institut Català de la Salut (ICS) por las nuevas herramientas de salud digital.

¿Qué propone el estudio?

Explora las posibilidades de un nuevo modelo de visita pediátrica de apoyo en remoto, en el contexto de la atención primaria del ámbito rural. Consiste en una videoconsulta entre la enfermera que se encuentra físicamente con el paciente y la pediatra que se encuentra a distancia. Por eso, siempre se hacen en directo. El estudio se ha centrado en casos de patologías agudas, entendidas como aquellas que requieren atención en las primeras 48 horas desde la aparición de los síntomas —como fiebre, tos, dolor de oídos o lesiones cutáneas—.

La pandemia fue el punto de partida.

Durante la covid-19, muchos pediatras de la Catalunya central tuvimos que dar apoyo a enfermeras de otros centros, que quizá estaban a 50 kilómetros de distancia, y lo hacíamos por llamada. Muchos de los casos acababan siendo derivados a una consulta presencial, hecho que generaba una sensación de descontento tanto en los pacientes como en las enfermeras y también en los pediatras. Por eso, me puse a pensar alternativas que ofrecieran una experiencia más satisfactoria.

¿Cómo llevó a la realidad este modelo?

Las videoconsultas son posibles gracias a una serie de herramientas homologadas que permiten explorar a un paciente a distancia. Lo hemos hecho con cámaras para examinar la faringe, videootoscopios para mirar el conducto auditivo y el tímpano y estetoscopios digitales para escuchar el ritmo cardíaco. Con estos aparatos la enfermera examina al niño y, a través de la videollamada, el pediatra puede ver y oír en tiempo real las imágenes de su garganta, del interior del oído y los latidos del corazón.

¿En qué casos puede ser útil?

Sobre todo en zonas donde no haya ningún pediatra para visitar presencialmente al niño. En el caso de Cardona, por ejemplo, estoy yo, pero en los consultorios de Montmajor o la Coromina, por ejemplo, no siempre hay. De esta manera, si algún niño se encuentra mal lo podemos visitar. También puede ser útil en estados de alarma, en contextos de alarma en los que se recomienda no desplazarse o cuando un pediatra quiera contactar con otro para tener una segunda opinión.

También puede beneficiar al propio sistema sanitario.

Sí. Es una forma de paliar este déficit o distribución heterogénea que hay de pediatras en entornos rurales, un problema bastante presente en la Catalunya central, donde hay muchos núcleos pequeños y aislados. Esto en el área metropolitana de Barcelona, por ejemplo, no pasa; todo está más cerca.

Pero también tiene limitaciones.

Y tanto, sobre todo en lo que respecta a las exploraciones físicas. Por ejemplo, con dolores abdominales, que son muy frecuentes en pediatría. La palpación la puede hacer la enfermera, que está plenamente formada para hacerla, pero también la tiene que hacer el pediatra. En niños, las exploraciones físicas requieren minuciosidad y dependen mucho de la experiencia de cada profesional. Un dolor abdominal puede ser causado por una otitis o un estreñimiento, pero ¿y si es una apendicitis? No identificarlo a tiempo puede tener un precio muy alto.

¿Cree que la atención sanitaria puede avanzar hacia la teleconsulta?

Seguramente sí. E incluso para adultos que se podrán hacer la exploración ellos mismos. En América y en el norte de Europa ya hay mutuas privadas que ofrecen el material necesario a los clientes a cambio de una mensualidad y a la hora de visitarse son ellos mismos quienes se exploran los oídos, la garganta o los latidos del corazón. Todo va hacia aquí: emplear la tecnología siempre que nos resulte útil. Eso sí, es importante que al otro lado de la videollamada haya un doctor formado y que el material esté homologado.

¿El modelo se acabará aplicando?

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Próximamente, no. Pero es cierto que otros hospitales de la Catalunya central están haciendo estudios y pruebas piloto que van en esta misma línea. Parece que todo avanzará en esta dirección, en explorar las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías para ponerlas al servicio del sistema.