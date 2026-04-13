Juzgan en Argentina al líder de una red de taxis pirata de Ibiza por proxenetismo y blanqueo de capitales

La plataforma de transporte ilegal Ubiz entró en funcionamiento hace unos días en las redes sociales como herramienta para un buen número de taxistas piratas que cada temporada se trasladan a Ibiza. Esta noticia, que se repite desde 2019, llama ahora más la atención por la presunta implicación del creador de esta red en una trama de explotación sexual y blanqueo de dinero en Argentina, donde la justicia lo acaba de citar, junto a su hermano y su hermana, a juicio oral a partir del 26 de octubre.

Si las quejas por la lentitud de los juzgados son una constante en España, en el país sudamericano no se quedan atrás. Al menos, por lo que respecta a la imputación de Ernesto Rodrigo S., el creador de la plataforma de taxi pirata en Ibiza, así como del resto de integrantes de la red de explotación que, según la acusación, lideraba su hermano Leandro a través de la agencia de azafatas Latin American Models. Hasta 15 años ha tardado la justicia argentina en fijar la fecha del juicio para la causa, denominada 'Prostitución Vip', un retraso por el que no pocos medios bonaerenses han puesto el grito en el cielo.

En 2010 en Punta del Este

Tal y como recuerda el diario porteño Página 12, la investigación comenzó en 2010 en Punta del Este, un destino turístico que muchos comparan con Ibiza y el más frecuentado por la élite argentina. Según el testimonio de varias víctimas que recopila el expediente judicial, entre las que figura una menor, los responsables de esta red captaban a las jóvenes con el cebo de trabajos en el mundo de la moda o de la televisión. Sin embargo, después las explotaban en una red de prostitución de lujo que se lucraba entre la alta sociedad, tanto en Punta del Este como en Buenos Aires.

La prensa argentina llega a comparar esta trama con el caso Epstein. Leandro S. fue detenido acusado de proxenetismo en 2012, pero quedó en libertad a la espera del juicio, que se ha dilatado todo este tiempo. Paralelamente, sus hermanos fueron imputados por su participación en el blanqueo de capitales en la trama y, según publicó el diario Clarín, la justicia argentina dictó un embargo de 132.280 euros contra cada uno de ellos en 2023.

"Permiso de trabajo"

A la espera de que un tribunal dirima su responsabilidad en la trama, Rodrigo Ernesto S. no ha faltado en los últimos veranos en Ibiza para hacer negocio con el intrusismo, tanto en el transporte de pasajeros como alquilando habitaciones a turistas a través de Airbnb. Se da la circunstancia de que, tras su imputación en Argentina, la justicia prohibió su salida del país.

Sin embargo, tal y como consta en una resolución del Poder Judicial de la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, con fecha del 7 de abril de 2022, se libró de esas restricciones gracias a un recurso que apelaba "directamente a su derecho al trabajo", según consta en el expediente.

La dedicación laboral de Rodrigo Ernesto S. en la isla ha sido detallada desde 2019 por este diario y se ha convertido en uno de los principales campos de batalla de asociaciones profesionales del taxi como Élite Corsaris. Ese año se destapaba que una plataforma de transporte pirata, denominada Ubiz, aprovechaba hasta 15 grupos de WhatsApp para poner en contacto a conductores piratas con sus potenciales clientes, principalmente turistas o trabajadores de temporada.

De hecho, en estos grupos se ha llegado a publicar un listado de tarifas cerradas en función de los trayectos y de la franja horaria. Periódicamente, el creador de Ubiz iba incorporando conductores a la plataforma y expulsando a los que dejaban de pagar 30 euros semanales para formar parte de ella, según indicaron algunos de ellos en otros grupos de Whatsapp de transporte ilegal.

El creador de esta plataforma ilegal llegó a ser grabado por una cámara oculta de un programa de Telecinco. En aquella grabación, Rodrigo confesaba a los reporteros infiltrados que diariamente llegaba a ganar entre 350 y 400 euros ejerciendo de taxista pirata. Ante el inicio de una la nueva temporada, esta misma semana ha vuelto a publicitarse en diferentes redes sociales para captar usuarios de Ibiza.

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Además, en los últimos veranos también se ha aprovechado de los alquileres turísticos ilegales a través de la plataforma vacacional Airbnb. En agosto de 2024, este diario pudo constatar que comercializaba habitaciones a un precio de entre 188 y 208 euros diarios en un piso en el entorno de la avenida 8 d'Agost. En estos momentos, no figura ningún anuncio suyo en Airbnb en Ibiza y solo constan otros de Argentina, pero, según se pone de manifiesto en los comentarios de los usuarios en su perfil de anfitrión de la plataforma, el verano pasado siguió recibiendo inquilinos en la isla.