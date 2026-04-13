Juan Miguel Ferrer: "Para el alemán las vacaciones son casi un derecho constitucional"

«El alemán se pasa todo el año trabajando muy duro pero por ello considera que se merece sus vacaciones y para él son casi un derecho constitucional», afirma el presidente de Restauración-CAEB, Juan Miguel Ferrer, que se suma a sus homólogos de la asociación de chárter náutico-APEAM, José María Jiménez, y de comerciantes de Jaume II, Pedro Mesquida, a la hora de hacer unas previsiones positivas para la temporada turística de este año. Aunque desde estas actividades se hace igualmente un llamamiento a la prudencia a la hora de aumentar los precios para aprovechar esta buena tendencia, a la vista de los incrementos que han comenzado a aplicar algunos establecimientos hoteleros.

Lo primero en lo que coinciden los citados representantes empresariales es en que el mercado vacacional no presenta signos de debilidad en la isla pese a la crisis desatada por la guerra de Irán. Aunque desde las inmobiliarias de lujo se habla de un frenazo en la adquisición de residencias de alto nivel por parte de extranjeros, principalmente alemanes, aplazando así inversiones que en la mayoría de los casos se mueven entre los dos y los siete millones de euros, las reservas turísticas parecen caminar por una senda bien diferente, algo que todos achacan a que el disfrute de un periodo de descanso está absolutamente implantando en la mentalidad de la clientela europea, con especial referencia a la germana.

Sobre este punto, se señala la fortaleza de los destinos situados en el Mediterráneo occidental como «seguros» ante un conflicto bélico que se está desarrollando a una gran distancia y que no supone una amenaza para quienes visitan España.

Juan Miguel Ferrer / G. Bosch

Alza de precios

Pero en relación con esta ventaja frente a otros destinos, también se hace una advertencia sobre los riesgos de intentar beneficiarse en exceso de este factor con fuertes aumentos de los precios, y en este aspecto Ferrer subraya la necesidad de actuar con moderación en este aspecto «si queremos mantener nuestra competitividad».

Esta advertencia nace de los encarecimientos que las compañías aéreas están aplicando escudándose en el alza del coste de los carburantes, pero muy especialmente de los incrementos que se han detectado en algunos establecimientos hoteleros ante una previsión de alza en las reservas para los próximos meses en la isla.

Reparto del gasto

Hay que tener en cuenta, según destacan diferentes representantes de la denominada ‘oferta complementaria’, que los turistas disponen de un presupuesto determinado para su estancia en Mallorca, y que toda parte que sea absorbida por el transporte aéreo y el alojamiento no llegará posteriormente a actividades como la restauración o el comercio.

Además, se reconoce que en un contexto de escasez de mano de obra, puede ser fácil primar un aumento de los márgenes de beneficio por habitación y no tanto por los derivados de los niveles de ocupación, aunque eso puede perjudicar al resto de sectores.

Por ello, el presidente de Restauración-CAEB expresa su esperanza de que algunos incrementos de precios que se han detectado en el alojamiento tengan un carácter excepcional y no se generalicen, subrayando que una estrategia de este tipo sería en estos momentos una irresponsabilidad.

Pese a estas últimas advertencias, los tres representantes empresariales insisten en las buenas perspectivas estivales, reflejadas ya en un buen comportamiento del consumo durante las fiestas de la Semana Santa.

El comercio hace un buen balance de la Semana Santa / B. Ramón

Buena Semana Santa

La Semana Santa se ha cerrado con un balance positivo para las principales zonas comerciales de Mallorca, de la mano no solo del aumento de visitantes extranjeros, sino muy especialmente de que el buen tiempo ha empujado a la clientela local a visitar las tiendas para la adquisición de prendas de moda, según pone en valor el presidente de la asociación de comerciantes de Jaume II, Pedro Mesquida.

Noticias relacionadas

Este factor tiene una especial relevancia dado que el consumo de los residentes en este sector no ha vivido la euforia registrada durante los últimos años una vez superada la pandemia en otras actividades, como la de la restauración. Todo lo expuesto lleva a este representante comercial a sumarse a las voces que pronostican una buena temporada turística durante 2026, aunque siempre con la advertencia de que dentro de un optimismo moderado a la espera de comprobar la capacidad de gasto de los visitantes.