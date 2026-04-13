El Hospital Josep Trueta celebra 70 años con la mirada puesta en el futuro campus: "El nombre del hospital suena fuera de Catalunya"

El hospital Josep Trueta de Girona ha celebrado este lunes su 70º aniversario con un acto central en el Palau de Congressos de Girona que ha servido para repasar la trayectoria del centro, reivindicar su papel como hospital de referencia de las comarcas gerundenses y situar el futuro Campus de Salut como el gran reto de los próximos años.

Uno de los momentos centrales de la conmemoración ha sido un debate con el alcalde de Girona, Lluc Salellas; el presidente de la Diputació, Miquel Noguer; el gerente del Institut Català de la Salut, Josep Pomar; y la gerente del Trueta, Àngels Morales, que han coincidido en subrayar la huella que ha dejado el hospital en el territorio y la necesidad de reforzar su papel de liderazgo en el futuro.

Durante la conversación, Àngels Morales ha reivindicado la labor de miles de profesionales que han pasado por el Trueta a lo largo de estos 70 años y ha remarcado que hoy el centro es el hospital de referencia terciaria de las comarcas gerundenses. También ha destacado su función como "piedra angular" de la red sanitaria del territorio, por la colaboración con el resto de centros y por garantizar la continuidad asistencial, además del peso que tiene en el ámbito de la investigación.

Por su parte, Josep Pomar ha puesto el foco en el carácter pionero del Trueta, tanto por la innovación como por la docencia y la investigación. El gerente del ICS ha asegurado que el centro ha sido históricamente un elemento tractor dentro del sistema sanitario catalán y ha resaltado la proyección que ha conseguido más allá del país, hasta el punto de afirmar que "el nombre del hospital suena fuera de Catalunya". También ha destacado la integración con el Institut Català d'Oncologia (ICO), la vinculación con la Universitat de Girona (UdG) y la capacidad del centro para generar alianzas y convertirse en un modelo a seguir.

Mesa redonda sobre la huella del Trueta y los retos de futuro. / Marc Martí Font

Lluc Salellas ha recordado que, en sus inicios, la ubicación del Trueta generó reticencias, pero ha subrayado que hoy la percepción es completamente distinta y que Girona se identifica plenamente con el hospital. Según el alcalde, nadie puede concebir la ciudad de los próximos años sin este equipamiento ni sin el campus que debe desplegarse a su alrededor, que tiene que convertirse en un polo de atracción sanitaria pública, de investigación, innovación y formación vinculado a la Universitat de Girona.

También Miquel Noguer ha querido poner en valor el papel del Trueta como icono de ciudad pero, sobre todo, como elemento de cohesión y equilibrio territorial en el ámbito de la salud. El presidente de la Diputació ha destacado que ha sido el hospital de referencia para miles de personas de toda la demarcación y ha remarcado la importancia de que todo el mundo sea atendido con igualdad, profesionalidad, dignidad y humanidad.

Retos de presente y futuro

A la hora de hablar de los retos de presente y futuro, Morales ha recordado que en el Trueta se atiende cada día a unas 3.000 personas y trabajan alrededor de 1.000 profesionales, y ha situado como gran objetivo seguir mejorando la cartera de servicios y avanzar hacia el nuevo hospital. Ha defendido que el futuro centro, fruto de la confluencia entre Trueta y Santa Caterina, deberá ser moderno, tecnológico y también más humano.

En esta misma línea, Pomar ha advertido de que el "principal reto" es mantener el liderazgo del Trueta dentro del sistema de salud catalán y ha remarcado que, mientras no llegue el nuevo hospital, habrá que adecuar y poner al día las áreas del actual centro. También ha insistido en que la alianza con el IAS y Santa Caterina es modélica y debe servir de referencia para otros territorios.

Salellas ha añadido que el futuro campus también representa una oportunidad urbana, económica y de transformación de barrios, mientras que Noguer ha defendido que en el actual Trueta hay que hacer "todo lo que sea necesario" hasta que el nuevo equipamiento no sea una realidad.

Compromiso con el Campus

La clausura del acto ha corrido a cargo de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en sustitución de la consellera de Salut, Olga Pané, que no ha podido asistir por problemas de salud. Paneque ha reafirmado el compromiso del Govern con la construcción del nuevo hospital y el Campus de Salut. Paneque lo ha definido como una "cuestión de justicia" y una "deuda histórica" con las comarcas gerundenses, y ha asegurado que durante este mandato se darán pasos "absolutamente decisivos" para que el proyecto sea una realidad.

Sílvia Paneque en la conclusión del acto. / Marc Martí Font

Paneque ha subrayado que el Trueta es hoy el hospital público de referencia para unas 900.000 personas, con actividad asistencial, docente e investigadora, y ha insistido en que el Campus de Salut es el proyecto más importante que tiene actualmente Girona sobre la mesa.

Durante el acto, el Dr. Josep Roig, cirujano jubilado, exdirector médico del Trueta y coautor del libro De la residència a l’Hospital d’alt nivell: 50 anys de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona (1956-2006), ha ofrecido una conferencia sobre los inicios históricos del hospital. Además, la dibujante Pilarín Bayés ha presentado el libro que ha ilustrado especialmente para la ocasión, titulado Petita història del Trueta, que recrea la transformación del centro mediante su estilo de trazo característico. Durante la presentación, Bayés ha dibujado en directo una ilustración basada en los sentimientos que le sugiere el hospital Trueta y ha explicado la relación de su familia con el doctor Josep Trueta i Raspall.

Asimismo, el acto ha sido participativo, de modo que el público ha proyectado en la pantalla del auditorio aquella palabra que para cada uno define el Hospital, formando una nube en la que se han recogido palabras como "humanidad", "esperanza", "salud" o "vida".

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Pastel de cumpleaños de los 70 años del Trueta. / Marc Martí Font

El acto se ha cerrado con el soplado de velas de la tarta de aniversario con la participación de personas representativas de los diferentes colectivos profesionales que integran el hospital Trueta: médico, enfermería, TCAI, celador, mantenimiento, administración y residentes de hospital.