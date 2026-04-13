El Clínic alerta de una "elevada prevalencia" de fibrosis hepática no diagnosticada cuyos síntomas aparecen cuando el daño es irreversible

La fibrosis hepática es el resultado del daño crónico sobre el hígado y puede progresar durante años de forma silenciosa, sin síntomas evidentes, hasta que el daño se vuelve irreversible. Un nuevo estudio liderado por el Clínic-IDIBAPS, y publicado en 'The Lancet', demuestra que esta afección es más frecuente de lo que se pensaba y puede pasar desapercibida en personas consideradas sanas. El trabajo, que se enmarca en el proyecto LIVERSCREEN, es el mayor realizado hasta ahora centrado en cribado de fibrosis hepática, según el Hospital Clínic.

El estudio ha analizado a cerca de 30.000 personas mayores de 40 años en nueve países europeos, utilizando una prueba no invasiva (FibroScan). Esta técnica mide la rigidez del hígado y permite estimar el grado de fibrosis sin necesidad de hacer una biopsia.

Los resultados muestran que el 1,6% de la población estudiada presenta una enfermedad hepática con fibrosis que no había sido diagnosticada previamente, una cifra relevante si se tiene en cuenta la ausencia de síntomas y el hecho de que se trata de población general. En una primera fase, en la que se realizaba el FibroScan, el 4,6% de las personas obtuvo un resultado alto, lo que sugería la presencia de fibrosis, y fueron derivadas al hospital para realizar pruebas confirmatorias especializadas. En el proceso de confirmación diagnóstica, se constató que el 32% de los participantes evaluados en el hospital tenían realmente enfermedad hepática crónica con fibrosis.

Primera causa de muerte prematura

El líder del proyecto, el consultor sénior del Servicio de Hepatología del Clínic, catedrático de Medicina de la Universidad de Barcelona y jefe del grupo de Enfermedades Crónicas del Hígado del IDIBAPS y del CIBEREHD, Pere Ginès, destaca que disponer de métodos para identificar la fibrosis de manera precoz tiene implicaciones muy relevantes para los pacientes y la ciudadanía, ya que permite detectar la enfermedad en fases iniciales, intervenir sobre los factores de riesgo y aplicar medidas terapéuticas o preventivas antes de que haya un daño irreparable.

La enfermedad hepática crónica es la primera causa de muerte prematura en el mundo, y la fibrosis es el principal determinante de la progresión de la enfermedad. La fibrosis hepática puede progresar sin dar señales durante décadas, y a menudo no se detecta hasta que, al cabo de dos años, acaba desarrollándose una cirrosis con complicaciones irreversibles.

Principales causantes

El estudio también ha permitido analizar con detalle el papel de los factores de riesgo, como la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión, la dislipemia o el consumo nocivo de alcohol. Los datos del estudio revelan que la presencia de estos factores de riesgo no solo aumenta la prevalencia de la fibrosis hepática y el riesgo de padecer una enfermedad hepática crónica, sino que, cuando coexisten, multiplican exponencialmente la probabilidad de desarrollarla.

Los factores de riesgo metabólico o el consumo de alcohol están presentes en más del 70% de la población. "Dada la alta prevalencia de estos factores, los enfoques de cribado deberían extenderse más allá de los grupos de alto riesgo estrictamente definidos e incluir un seguimiento amplio de la población", apunta Ginès.

La primera autora del artículo, la especialista sénior del Servicio de Hepatología del Clínic e investigadora del IDIBAPS, Isabel Graupera, explica que los resultados ofrecen, por primera vez, una fotografía precisa de la distribución del riesgo hepático en Europa, lo que considera clave para diseñar estrategias de cribado más eficientes, adaptadas a las necesidades de cada país y enfocadas en los grupos de población con mayor riesgo.