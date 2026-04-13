La defensa del lotero de A Coruña: "Para que exista estafa tiene que haber un legítimo estafado"

El abogado del lotero que aseguró haberse encontrado la Primitiva millonaria en su despacho en San Agustín manifestó este lunes en el juicio, que se celebra en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, que "para que exista estafa tiene que haber un legítimo estafado". Insistió en que "en ningún caso está acreditada la titularidad del título al portador", es decir, del boleto premiado con 4,7 millones de euros, por lo que no entiende por qué su cliente está acusado de estafa o apropiación indebida.

Durante la primera sesión del juicio, que se centró en cuestiones previas y presentación de algunas pruebas, Jesús Ángel Sánchez, que presenta al lotero Manuel Reija, pidió también que no se tuviesen en cuenta como prueba los datos de la máquina de la administración de San Agustín, que revelan cuándo se comprobaron los boletos. Basó su petición en que hay una "absoluta ausencia de autorización judicial" para analizar el terminal.

Según el relato de la Fiscalía y como recogía también la Policía al comprobar esta máquina, el apostante entregó cuatro boletos para su comprobación a las 11.25 horas del 2 de julio de 2012 en San Agustín. Cuando pasó por la máquina la Primitiva millonaria apareció en el terminal: 'Premio Superior. Llevar resguardo a delegación'. Pero no lo notificó al cliente. Pocos minutos después, según el Ministerio Público, el acusado volvió a comprobar el boleto premiado junto con otros que también le había entregado el apostante y que no tenían premio, con el objetivo de confirmar que se trataba de un premio de categoría superior y, por tanto, de elevado importe. Asimismo, quiso identificarlo y separarlo físicamente del resto de boletos que había guardado. En concreto, introdujo de nuevo el boleto premiado en el terminal en dos ocasiones, a las 11:39:32 y a las 11:39:39 horas.

Esta prueba, sin embargo, continúa siendo parte del juicio pues la jueza, como también señaló la acusación particular, entienden que "no son datos de carácter personal" sino del "negocio y de la SELAE", por lo que no se vulnera la protección de datos.

Jesús Ángel Sánchez también cuestionó la custodia del boleto e incluso propuso que se apartase del procedimiento a la hija del que la Fiscalía considera el legítimo propietario de la Primitiva millonaria por no ser su heredera sino "legitimaria", algo que no ha sido admitido.

La abogada de la viuda del que Fiscalía y Policía consideran propietario del boleto, Beatriz Seijo, aportó el "original" de un extracto bancario de una compra en Carrefour el mismo día que se selló la Primitiva en la administración ubicada en este centro comercial ubicado en Alfonso Molina.

Para dar con él, el 091 realizó una intensa investigación que duró tres años. Los números que utilizaba habitualmente en sus apuestas han sido claves en el proceso. No son los de la Primitiva ganadora, pues esta era una apuesta automática, pero sí figuran en uno de los boletos que selló en la administración de Carrefour de Alfonso Molina donde se vendió el billete premiado con 4,7 millones de euros. También están entre las comprobaciones hechas en San Agustín, donde repitió la apuesta con esos números tras la comprobación de cuatro boletos. Combinaciones de números que se han visto repetidas en muchas otras apuestas realizadas no solo en A Coruña sino en otras ciudades de España, a las que el apostante acudía junto a su mujer de viaje. Los movimientos de la tarjeta de crédito y los sistemas de geolocalización también ayudaron a la Policía a situar a este hombre en Carrefour en el momento en que se sellaron los cuatro boletos y en las proximidades de San Agustín cuando se comprobaron.