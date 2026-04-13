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Operación pionera

Avance quirúrgico: El Hospital de Bellvitge realiza dos doble by-pass para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables

El servicio de cirugía deriva provisionalmente el riego sanguíneo de venas y arterias, para poder eliminar el tumor, en dos pacientes por primera vez en España

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El equipo del Hospital de Bellvitge que ha realizado dos doble by-pass para extirpar cánceres de pancreas inoperables

El equipo del Hospital de Bellvitge que ha realizado dos doble by-pass para extirpar cánceres de pancreas inoperables

Patricia Martín

Patricia Martín

Madrid
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El cáncer de páncreas, afortunadamente, no es muy frecuente pero sí es el más letal. El índice de supervivencia es de apenas un 7% en hombres y un 10% en mujeres a los cinco años, dado que, cuando se detecta, suele ser demasiado tarde: está en fase avanzada y no se puede operar. Pero el Hospital Universitario de Bellvitge ha desarrollado una técnica quirúrgica que está logrando devolver la esperanza a pacientes con tumores antes considerados inoperables.

De hecho, hace menos de un año realizó, por primera vez en España, la resección de un tumor gracias a una by-pass -'shunt' venoso intraoperatorio, que deriva de forma provisional el riego sanguíneo- entre la vena que recoge la sangre del intestino y la vena cava, lo que permitió que la sangre pudiera seguir circulando durante la extirpación del tumor. Y este lunes el hospital ha informado que la misma técnica se ha usado con éxito en dos nuevos pacientes con situaciones aún más complejas, dado que han requerido un doble by-pass, venoso y arterial, "porque el cáncer afectaba también a la arteria hepática"·, según explica el doctor Juli Busquets, jefe de cirugía del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital de Bellvitge e investigador del IDIBELL.

Se trata de la primera vez en España que se realiza un doble by-pass, venoso y arterial, para extirpar cánceres de páncreas que en su mayoría, hasta ahora, eran inoperables porque el tumor se expande pegado a ramificaciones venosas o arteriales y, por tanto, no se puede extraer sin seccionarlas. Estos casos son conocidos como cáncer de páncreas localmente avanzado.

La operación con doble by-pass, venoso y arterial, para extirpar un cáncer de pánceras hasta ahora inoperable

La operación con doble by-pass, venoso y arterial, para extirpar un cáncer de pánceras hasta ahora inoperable / t

Modelos en tres dimensiones

Las operaciones con doble by-pass han sido posibles gracias a la elaboración de modelos de planificación quirúrgica avanzada en tres dimensiones, llevados a cabo por Cella Medical Solutions. Estos modelos reproducen con precisión la forma y posición del tumor y de los órganos y estructuras vasculares afectadas, de forma que el equipo médico pudo utilizarlos para estudiar previamente la situación del tumor y decidir cuál era la mejor estrategia quirúrgica a seguir.

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Con estos dos nuevos hitos, el Hospital Universitario de Bellvitge se consolida como centro de referencia de cirugía pancreática y, en especial, en la extirpación de tumores localmente avanzados, que afectan a vasos sanguíneos adyacentes y por eso su eliminación quirúrgica es más compleja. Actualmente, es el centro sanitario que realiza más volumen de operaciones de páncreas de Catalunya, con más de 300 resecciones pancreáticas en los últimos cinco años. Asimismo, ha implantado con éxito el programa de cirugía robótica pancreática, que permite extremar la precisión de las intervenciones y una recuperación más rápida de los pacientes.

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