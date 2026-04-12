Tres años de cárcel por robar 200 euros de una pizzería que forzó con un destornillador

El Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva ha condenado a penas de tres años y un día de prisión a un hombre y un año a una mujer por el robo con fuerza cometido en una conocida pizzería de la capital onubense el pasado mes de mayo de 2024 de la que se llevaron un botín de 200 euros. La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, considera probado que ambos acusados actuaron de común acuerdo y con "ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito".

Los hechos ocurrieron sobre las 02:44 horas del 15 de mayo de 2024, cuando la pareja accedió al establecimiento tras forzar la puerta de entrada con un destornillador. Una vez en el interior, los condenados se hicieron con el cajón de la caja registradora, que contenía un total de 213,59 euros. La rápida intervención de la Policía Nacional permitió interceptar a la pareja apenas 45 minutos después del robo, a las 03:30 horas.

Noticias relacionadas

Los agentes lograron recuperar la totalidad del dinero sustraído y el material del establecimiento, que fueron entregados a su responsable de inmediato. En el fallo judicial, el magistrado ha impuesto una pena mayor al hombre al tener en cuenta sus antecedentes. Por su parte, la mujer ha sido condenada a un año de cárcel como coautora del robo con fuerza en local abierto al público fuera de las horas de apertura. La sentencia deniega expresamente a ambas la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.