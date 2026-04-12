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Desactivado el aviso por partículas en suspensión de polvo sahariano en Catalunya

La red de vigilancia de la Generalitat ya no detecta superaciones de los límites diarios de 50 microgramos de partículas

El cambio de armario puede esperar: el buen tiempo en Catalunya acaba este fin de semana

Calima visible desde el mirador de Torre Baró, en Barcelona.

Calima visible desde el mirador de Torre Baró, en Barcelona. / Zowy Voeten

EFE

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Barcelona
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La Generalitat ha desactivado este domingo el aviso preventivo por contaminación que lanzó el viernes por la presencia de partículas de diámetro inferior a 10 micras en suspensión. La advertencia se lanzó por presencia de polvo sahariano en toda Catalunya.

El Departamento de Territori ha informado de que la Dirección de Cambio Climático ha adoptado esta decisión tras comprobar que los niveles de esas partículas han bajado en todas las estaciones de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). Actualmente ya no superan el valor límite diario, de 50 microgramos de partículas.

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La conselleria ha indicado que, además, los modelos de dispersión de contaminantes señalan que hoy tampoco se superará el límite. La previsión meteorológica señala que la intrusión de polvo africano causante del episodio se irá retirando en las próximas horas del territorio.

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